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Врачи назвали крайне тяжелым состояние народного артиста СССР Олега Табакова, у него начались судороги. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал 112.

По данным канала, врач-анестезиолог поддерживает состояние глубокой седации, речь может идти об отказе головного мозга.

Издание подчеркивает, что СМИ уже не раз сообщали об ухудшении состояния артиста. Тем не менее родные и близкие Табакова опровергали эти сведения.

В конце декабря прошлого года появились сообщения, что актера ввели в состояние искусственной комы. Эти данные опроверг директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец.

Напомним, Олег Табаков попал в больницу в конце ноября прошлого года. Спустя два дня ему сделали экстренную операцию, а после этого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики тогда поставили ему диагноз "сепсис", добавляет издание.