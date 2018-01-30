Фото: aloha-plus.ru
Врачи назвали крайне тяжелым состояние народного артиста СССР Олега Табакова, у него начались судороги. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал 112.
По данным канала, врач-анестезиолог поддерживает состояние глубокой седации, речь может идти об отказе головного мозга.
Издание подчеркивает, что СМИ уже не раз сообщали об ухудшении состояния артиста. Тем не менее родные и близкие Табакова опровергали эти сведения.
В конце декабря прошлого года появились сообщения, что актера ввели в состояние искусственной комы. Эти данные опроверг директор МХТ им. Чехова Юрий Кравец.
Напомним, Олег Табаков попал в больницу в конце ноября прошлого года. Спустя два дня ему сделали экстренную операцию, а после этого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики тогда поставили ему диагноз "сепсис", добавляет издание.
Комментарии
А ведь сынок говорил, что "только зубы подлечить".
А ведь сынок говорил, что "только зубы подлечить".
Они всегда ложатся на ПЛАНОВОЕ обследование, а потом раз и некролог.
ну все равно хорошо пожил, долго
Если честно, я с презрением отношусь к этому актеру. И вот почему. Лет десять назад я смотрел документальный фильм: Россия в огне. Кровь на снегу. Созданный зарубежными авторами. Русский текст озвучивал как раз О. Табаков. После просмотра, я вспомнил слова В.И. Лениа-итилигенция есть самое дерьмовое сословие. Он-Ленин прав!!!