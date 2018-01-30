Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайкрайстат опубликовал средние потребительские цены на товары на начало 2018 года. Речь идет о ценах по данным на 22 января. Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин неоднократно сообщал, что по итогам 2017 года инфляция в регионе оказалась на одном из самых низких уровней в стране. Темп роста цен на товары и услуги в крае в среднем увеличился на 1,8%. При этом на продукты питания мы в крае впервые за всю пореформенную и дореформенную историю отмечаем дефляцию. Годовая дефляция на продовольствие составила -1%.

Amic.ru решил сравнить цены за период 2017 года и на начало 2018 года, чтобы понять, какие продукты за год подорожали и подешевели в Алтайском крае.

Так, судя по статистике Алтайкрайстата, всего на рубль подорожала за год говядина. При этом дешевле стала свинина, баранина и мясо курицы, колбаса вареная и полукопченая – всего на несколько рублей за килограмм. Дешевле стало и сливочное масло. Сейчас оно стоит в среднем 432 рубля, а год назад — 433. Литр масла подсолнечного подешевел сразу с 88 рублей до 79 рублей.

Без особых изменений осталась стоимость молока в Алтайском крае, а вот сметана подорожала на 4% – со 135 до 141 рубля.

Сразу на 39 рублей за год в Алтайском крае подорожал творог – с 286 рублей до 325 рублей. Твердые сыры подешевели на 13 рублей, до 398 рублей. Яйца также дешевели в Алтайском крае весь год, и цена снизилась на 10 рублей за десяток, до 43 рублей. Сахар подешевел за год на 12 рублей, карамель – на 7 рублей.

Также в регионе незначительно снизилась цена на муку, крупу, конфеты, но при этом на несколько рублей подорожали хлеб, лук, картофель, яблоки, которые стали дороже на 8 рублей за килограмм. Для любителей алкоголя на 10 рублей подешевела водка.

Больше всего за год в Алтайском крае подешевела гречка, которая сегодня стоит 35 рублей за килограмм. Еще год назад за этот любимый многими продукт приходилось платить 70 рублей. Фактически цена упала в 2 раза. А вот телевизоры в регионе, наоборот, подорожали в среднем на 400 рублей. Также подорожали услуги ЖКХ, но без изменений осталась стоимость проезда в общественном транспорте.