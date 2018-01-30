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В Приморье местные жители спасли собаку, которая лизнула металлический люк и примерзла к нему. Об этом сообщает Life.

Данных о том, как долго собака была приморожена к холодному металлу, нет.

В ролике одного из местных жителей видно, что животное отчаянно бьется возле люка и не может оторвать от него свой язык. Тогда мужчина пришел собаке на помощь и полил ее язык теплой водой.

Мужчина не снял момент освобождения животного, однако записал на видео, как освобожденная собака радостно виляет хвостом. Сам же спаситель отмечает, что у животного с языком все в порядке.