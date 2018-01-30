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В Приморье местные жители спасли собаку, которая лизнула металлический люк и примерзла к нему. Об этом сообщает Life.
Данных о том, как долго собака была приморожена к холодному металлу, нет.
В ролике одного из местных жителей видно, что животное отчаянно бьется возле люка и не может оторвать от него свой язык. Тогда мужчина пришел собаке на помощь и полил ее язык теплой водой.
Мужчина не снял момент освобождения животного, однако записал на видео, как освобожденная собака радостно виляет хвостом. Сам же спаситель отмечает, что у животного с языком все в порядке.
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Хатико. Ждал хозяина сантехника на люке...
Самолёту норвежской авиакомпании Norwegian, направлявшемуся из Осло в Мюнхен, вечером 27 января пришлось вернуться в аэропорт отправления, потому что туалеты на борту не работали.
Boeng 737-800 приземлился в Осло спустя 62 минуты после взлёта, сообщает The Aviation Herald. На борту среди пассажиров были 84 сантехника, из них 64 - сотрудники Norwegian. Однако они не смогли починить неисправные туалеты самолета, поскольку для ликвидации технической неисправности необходимо было проводить ремонт снаружи. На высоте 10 000 метров это было невозможно.
Самолет вернулся в аэропорт Осло и после ремонта прилетел в место назначения с опозданием в 3, 5 часа.
Бедный пес спасибо людям
А собака там пилотом работала?
На заметку: если у вас нет с собой теплой воды, чтобы освободить товарищу примороженный к холодному металлу язык, проявите смекалку и ...