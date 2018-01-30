30 января направлено в суд уголовное дело о взрыве на ФКП "Бийский олеумный завод", в результате которого пострадали четыре человека, один из них погиб, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края. Следствие считает виновным в произошедшем ЧП главного инженера БОЗ.

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера ФКП "Бийский олеумный завод". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый, являясь ответственным за подготовку помещения заводского цеха к реконструкции, допустил производство работ по демонтажу бетонных фундаментов без проверки наличия в них взрывоопасных веществ, которые ранее изготавливались в данном цехе.

17 января 2017 года при разрушении одного из фундаментов произошел взрыв, приведший к человеческим жертвам. Четверо рабочих пострадали, один из них погиб.

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Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Алтайского края Алексей Пыхтеев, причина взрыва – детонация взрывчатого вещества, находящегося внутри фундамента, в результате воздействия на него отбойным молотком.