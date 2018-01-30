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Срок содержания под стражей продлили мужчине, которому инкриминируют совершение в Барнауле разбоя и насильственных действий сексуального характера в отношении женщины.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, согласно версии следствия, осенью прошлого года в ночное время обвиняемый вместе с супругой распивал спиртные напитки в одном из баров в Индустриальном районе краевой столицы. Встретив там свою знакомую, парочка предложила ей присесть с ними.

"Далее в ходе разговора супруга обвиняемого попросила потерпевшую, чтобы последняя дала померить ей свое золотое кольцо, а затем стала требовать, чтобы она его ей отдала. На этой почве у них возник конфликт, и они вышли на улицу. Там конфликт продолжился, к нему присоединился обвиняемый, который схватил потерпевшую за волосы, стал таскать и затем стал наносить удары ногами по ее лицу, ногам, рукам и телу. Затем обвиняемый достал из кармана нож и стал отрезать ей волосы на голове и требовал отдать кольцо из золота и сотовый телефон. После этого он резким движением порезал ее правую руку, залез в карман ее штанов и вытащил оттуда телефон и кольцо, которые забрал себе", — уточняют обстоятельства произошедшего в надзорном ведомстве.

Затем злоумышленник совершил в отношении своей жертвы иные противоправные действия. На следующий день обвиняемый предложил жене уехать из города, поскольку ему стало известно о том, что их разыскивают сотрудники полиции.

По возвращении в город пара около недели проживала в заброшенном частном доме, а продукты им привозил знакомый.

Позже злоумышленники были задержаны правоохранителями.

В прокуратуре также отмечают, что свою вину задержанный не признает. Тем не менее суд продлил в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.