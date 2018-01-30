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"Кремлевский список" США назвали угрозой для российского суверенитета

, ИА "Амител"
Данный перечень называют также грубейшим вмешательством в суверенные дела РФ

Фото: council.gov.ru

"Кремлевский список" Соединенных Штатов — это попытка повлиять на российские власти перед выборами. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда РФ по государственному суверенитету Андрей Климов во вторник, 30 января, пишет "Лента.ру", ссылаясь на РИА "Новости".

Он назвал это "очевидным, прямым и грубейшим вмешательством в суверенные дела РФ", а также нарушением международного права и устава ООН.

По словам Климова, в случае введения санкций в отношении лиц из американского перечня Россия будет "отвечать зеркально и адресно", но просто появление списка пока не имеет юридических последствий. "Вообще, этот список напоминает телефонную книгу — кто есть кто в России. Он уже вызывал разочарование в Конгрессе, так как не содержит конкретных мер", — добавил сенатор.

Напомним, ранее Минфин США представил "кремлевский список", в который попали 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных компаний, 96 олигархов, а также руководство администрации главы российского государства, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии.

В Минфине подчеркнули, что на фигурантов "кремлевского доклада" в США не распространяются никакие ограничения и запреты, но санкции в их отношении могут наложить позже.

Член российского Совфеда Владимир Джабаров уже назвал включение в список практически всего руководства РФ фактическим разрывом отношений с Америкой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2018 16:12
месный

чётак разволновался то, те представители правительства что в списке, чё им боятся-то, ониж по закону не должны иметь зарубежом ничего, как и все остальные государственные люди. Ну с бизнесменами, чё - нада бизнес вести чесно, как принято в цивилизованном мире, а не паразитировать.

0  0
30.01.2018 16:12
- гость -

Какие суверенные дела РФ? Храните деньги в Сбербанке и проблем не будет

0  0
30.01.2018 16:15
- гость -

народ России поддерживает введение санкций против воров

0  0
30.01.2018 16:33
гость

satisfaction! satisfaction!

0  0
30.01.2018 16:34
- гость -

Владимир Джабаров уже назвал включение в список практически всего руководства РФ фактическим разрывом отношений с Америкой.
---------------------

Это нормально, что цивилизованная страна не желает иметь дела с жуликами. Честно говоря я до сих пор удивляюсь как с Путиным ещё кто-то общается.

0  0
30.01.2018 16:35
-гость-

аккуратней теперь надо быть михаливанычу, арбузные корки очень коварны lol

0  0
30.01.2018 16:37
- гость -

"Вообще, этот список напоминает телефонную книгу — кто есть кто в России. Он уже вызывал разочарование в Конгрессе, так как не содержит конкретных мер", — добавил сенатор.
_____________________________________________________
А напрасно! Без конкретных мер это пугало огородное.

0  0
30.01.2018 16:37
- гость -

30.01.2018 16:33
гость
Огонь))

0  0
30.01.2018 16:39
- гость -

.....Россия будет "отвечать зеркально и адресно".... Каким образом? Отправят детей домой? В Россию?)

0  0
30.01.2018 16:42
гость

Нам простым, рядовым гражданам РФ срать хотелось на список и на включенных в него жуликов и воров. Нам от этого не холодно и не жарко.

0  0
30.01.2018 16:42
- гость -

16:39, запретят американским олигархам и чиновникам иметь счета в российских банках И Трампу лично!

0  0
30.01.2018 16:43
- гость -

30.01.2018 16:15
- гость -
народ России поддерживает введение санкций против воров

0 0
_____________________________________________________________
Где Вы видели конкретные санкции против этих жуликов?

0  0
30.01.2018 16:48
-гость-

любой из списка это потенциальная цель, наложить уже конкретные санкции и арестовать все активы в США и других странах, делать будут постепенно, с удовольствием, а остальные будут репу чесать нужны им такие скрепы или нет

0  0
30.01.2018 16:52
- гость -

Где Вы видели конкретные санкции против этих жуликов?
-------------------

На данном этапе был только зачитан доклад сенаторам. Теперь они поразмыслят и примут решение.

0  0
30.01.2018 17:18
- гость -

А где смеющиеся искандеры? Им уже не смешно?

0  0
30.01.2018 17:20
- гость -

30.01.2018 16:42
- гость -
Счетов у них нет в наших банках, а вот акции крупных предприятий , в том числе сбера, лукойла и прочих норникелей, все эти заокеанские монстры наверняка имеют. Так что прищучить их по умному очень даже можно, при желании. Но я такого желания от властей не вижу, они писки мышиные.

0  0
30.01.2018 17:22
гость

Ну и прекрасно ! Будут жить и тратить деньги в России , а не вывозить деньги в загранку ,тем самым поднимая жизненный уровень россиян .
Ждём следующий шаг - отбирание наворованных денег и отправка их назад в Россию , на нужды россиян . Вот тогда это уже будут действенные санкции и народ поверит в их искреннее введение .

0  0
30.01.2018 17:22
- гость -

одни писки

0  0
30.01.2018 17:23
- гость -

Ребята , когда вас бьют, надо биться, а не оправдываться и не жаловаться на весь мир.
Вы же выглядите просто жалкими клоунами.

0  0
30.01.2018 17:26
- гость -

А какие именно санкции предусмотрены для России? Или Россия это исключительно люди, представленные в списке? Почему-то мне кажется, что дело обстоит несколько по-иному.

0  0
30.01.2018 17:28
- гость -

Нравится мне советы Якова Кедми на передаче Соловьева.
Хотелось бы чтоб услышала наши дума и сделала уже что-то.
Уважение теряется когда народ не видит адекватного ответа.

Достижения нашего спорта уже сведены к нулю, далее будут убиваться достижения в Сирии и присоединение Крыма.

0  0
30.01.2018 17:29
- гость -

30.01.2018 17:26
- гость -
лично вы богаче стали с 2014 года?

0  0
30.01.2018 17:44
- гость -

А чо так громко замироточили мельдониевой наши ПУтриотичные ПУтриоты?

0  0
30.01.2018 17:45
- гость -

30.01.2018 17:22
- гость -
одни писки
---
Не, первый вариант - гораздо смешнее! "они писки мышиные"

0  0
30.01.2018 17:47
- гость -

Попёр ихний истеблишмент на наш истеблишмент.

0  0
30.01.2018 17:56
- гость -

210 фамилий это телефонная книга? Да у нас в посёлке она в 10 раз больше, так что давай, пентагон, давай эту книгу размером с Москву? Хватит им по заграницам шастать, пусть в кластер карлинский ездят. А то ишь! У нас и зубья лучше делают стоматологи!

0  0
30.01.2018 17:57
- гость -

30.01.2018 17:45
- гость -

вах, вах

0  0
30.01.2018 18:04
- гость -

Ждём следующий шаг - отбирание наворованных денег и отправка их назад в Россию , на нужды россиян . Вот тогда это уже будут действенные санкции и народ поверит в их искреннее введение
_________________________________________________________________
Рот не разевайте на эти деньги. Отбирать и поделить-это пройденный этап.

0  0
30.01.2018 19:09
- гость -

Сколько счастливых хохлотролей, но Щастье будет недолгим, жизнь как шла ,так и идет, погода большее влияние имеет, чем вы ребята, НЕбратья )

0  0
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