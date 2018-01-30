Фото: council.gov.ru
"Кремлевский список" Соединенных Штатов — это попытка повлиять на российские власти перед выборами. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда РФ по государственному суверенитету Андрей Климов во вторник, 30 января, пишет "Лента.ру", ссылаясь на РИА "Новости".
Он назвал это "очевидным, прямым и грубейшим вмешательством в суверенные дела РФ", а также нарушением международного права и устава ООН.
По словам Климова, в случае введения санкций в отношении лиц из американского перечня Россия будет "отвечать зеркально и адресно", но просто появление списка пока не имеет юридических последствий. "Вообще, этот список напоминает телефонную книгу — кто есть кто в России. Он уже вызывал разочарование в Конгрессе, так как не содержит конкретных мер", — добавил сенатор.
Напомним, ранее Минфин США представил "кремлевский список", в который попали 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных компаний, 96 олигархов, а также руководство администрации главы российского государства, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии.
В Минфине подчеркнули, что на фигурантов "кремлевского доклада" в США не распространяются никакие ограничения и запреты, но санкции в их отношении могут наложить позже.
Член российского Совфеда Владимир Джабаров уже назвал включение в список практически всего руководства РФ фактическим разрывом отношений с Америкой.
Комментарии
чётак разволновался то, те представители правительства что в списке, чё им боятся-то, ониж по закону не должны иметь зарубежом ничего, как и все остальные государственные люди. Ну с бизнесменами, чё - нада бизнес вести чесно, как принято в цивилизованном мире, а не паразитировать.
Какие суверенные дела РФ? Храните деньги в Сбербанке и проблем не будет
народ России поддерживает введение санкций против воров
satisfaction! satisfaction!
Владимир Джабаров уже назвал включение в список практически всего руководства РФ фактическим разрывом отношений с Америкой.
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Это нормально, что цивилизованная страна не желает иметь дела с жуликами. Честно говоря я до сих пор удивляюсь как с Путиным ещё кто-то общается.
аккуратней теперь надо быть михаливанычу, арбузные корки очень коварны lol
"Вообще, этот список напоминает телефонную книгу — кто есть кто в России. Он уже вызывал разочарование в Конгрессе, так как не содержит конкретных мер", — добавил сенатор.
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А напрасно! Без конкретных мер это пугало огородное.
30.01.2018 16:33
гость
Огонь))
.....Россия будет "отвечать зеркально и адресно".... Каким образом? Отправят детей домой? В Россию?)
Нам простым, рядовым гражданам РФ срать хотелось на список и на включенных в него жуликов и воров. Нам от этого не холодно и не жарко.
16:39, запретят американским олигархам и чиновникам иметь счета в российских банках И Трампу лично!
30.01.2018 16:15
- гость -
народ России поддерживает введение санкций против воров
0 0
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Где Вы видели конкретные санкции против этих жуликов?
любой из списка это потенциальная цель, наложить уже конкретные санкции и арестовать все активы в США и других странах, делать будут постепенно, с удовольствием, а остальные будут репу чесать нужны им такие скрепы или нет
Где Вы видели конкретные санкции против этих жуликов?
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На данном этапе был только зачитан доклад сенаторам. Теперь они поразмыслят и примут решение.
А где смеющиеся искандеры? Им уже не смешно?
30.01.2018 16:42
- гость -
Счетов у них нет в наших банках, а вот акции крупных предприятий , в том числе сбера, лукойла и прочих норникелей, все эти заокеанские монстры наверняка имеют. Так что прищучить их по умному очень даже можно, при желании. Но я такого желания от властей не вижу, они писки мышиные.
Ну и прекрасно ! Будут жить и тратить деньги в России , а не вывозить деньги в загранку ,тем самым поднимая жизненный уровень россиян .
Ждём следующий шаг - отбирание наворованных денег и отправка их назад в Россию , на нужды россиян . Вот тогда это уже будут действенные санкции и народ поверит в их искреннее введение .
одни писки
Ребята , когда вас бьют, надо биться, а не оправдываться и не жаловаться на весь мир.
Вы же выглядите просто жалкими клоунами.
А какие именно санкции предусмотрены для России? Или Россия это исключительно люди, представленные в списке? Почему-то мне кажется, что дело обстоит несколько по-иному.
Нравится мне советы Якова Кедми на передаче Соловьева.
Хотелось бы чтоб услышала наши дума и сделала уже что-то.
Уважение теряется когда народ не видит адекватного ответа.
Достижения нашего спорта уже сведены к нулю, далее будут убиваться достижения в Сирии и присоединение Крыма.
30.01.2018 17:26
- гость -
лично вы богаче стали с 2014 года?
А чо так громко замироточили мельдониевой наши ПУтриотичные ПУтриоты?
30.01.2018 17:22
- гость -
одни писки
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Не, первый вариант - гораздо смешнее! "они писки мышиные"
Попёр ихний истеблишмент на наш истеблишмент.
210 фамилий это телефонная книга? Да у нас в посёлке она в 10 раз больше, так что давай, пентагон, давай эту книгу размером с Москву? Хватит им по заграницам шастать, пусть в кластер карлинский ездят. А то ишь! У нас и зубья лучше делают стоматологи!
30.01.2018 17:45
- гость -
вах, вах
Ждём следующий шаг - отбирание наворованных денег и отправка их назад в Россию , на нужды россиян . Вот тогда это уже будут действенные санкции и народ поверит в их искреннее введение
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Рот не разевайте на эти деньги. Отбирать и поделить-это пройденный этап.
Сколько счастливых хохлотролей, но Щастье будет недолгим, жизнь как шла ,так и идет, погода большее влияние имеет, чем вы ребята, НЕбратья )