Фото: council.gov.ru

"Кремлевский список" Соединенных Штатов — это попытка повлиять на российские власти перед выборами. Такое заявление сделал глава комиссии Совфеда РФ по государственному суверенитету Андрей Климов во вторник, 30 января, пишет "Лента.ру", ссылаясь на РИА "Новости".

Он назвал это "очевидным, прямым и грубейшим вмешательством в суверенные дела РФ", а также нарушением международного права и устава ООН.

По словам Климова, в случае введения санкций в отношении лиц из американского перечня Россия будет "отвечать зеркально и адресно", но просто появление списка пока не имеет юридических последствий. "Вообще, этот список напоминает телефонную книгу — кто есть кто в России. Он уже вызывал разочарование в Конгрессе, так как не содержит конкретных мер", — добавил сенатор.

Напомним, ранее Минфин США представил "кремлевский список", в который попали 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных компаний, 96 олигархов, а также руководство администрации главы российского государства, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии.

В Минфине подчеркнули, что на фигурантов "кремлевского доклада" в США не распространяются никакие ограничения и запреты, но санкции в их отношении могут наложить позже.

Член российского Совфеда Владимир Джабаров уже назвал включение в список практически всего руководства РФ фактическим разрывом отношений с Америкой.