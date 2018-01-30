Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Ключи от новых автомобилей "скорой помощи" раздал главам городов и районов Алтайского края губернатор Александр Карлин во вторник, 30 января.

Мероприятие состоялось на площади Советов. Медицинские автомобили на базе микроавтобусов "Соболь" обладают повышенной проходимостью и современным оборудованием.

В станции скорой помощи Барнаула, Алейска, Рубцовска, Заринска и районов края новые машины направляются в рамках программ поддержки отечественного автопрома и развития моногородов.

Всего сегодня губернатор выдал ключи от 14 автомобилей общей стоимостью 33,5 млн рублей.