Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Ключи от новых автомобилей "скорой помощи" раздал главам городов и районов Алтайского края губернатор Александр Карлин во вторник, 30 января.
Мероприятие состоялось на площади Советов. Медицинские автомобили на базе микроавтобусов "Соболь" обладают повышенной проходимостью и современным оборудованием.
В станции скорой помощи Барнаула, Алейска, Рубцовска, Заринска и районов края новые машины направляются в рамках программ поддержки отечественного автопрома и развития моногородов.
Всего сегодня губернатор выдал ключи от 14 автомобилей общей стоимостью 33,5 млн рублей.
Комментарии
конечно хорошо что новые машины, плохо что соболя, у них раздатка постоянно ломается
В нормальных странах замена изношенных машин это рядовое событие. И только у нас сам губернатор вручает ключи, словно это его машины. При этом само мероприятие едва ли не праздник.
2,39 млн. за машину,, такой соболь на заводе "газ" стоит 850 т.р. разница 1,5 млн., что то я сомневаюсь, что находящаяся внутри оборудование стоит 1,5 млн.
16:30, Вы не так давно в России живёте? У нас тут коррупция и откаты кругом.
30.01.2018 16:30
- гость -
не сомневайтесь, а просто погуглите цены на установленное оборудование
30.01.2018 16:24
- гость -
Разве на фото полноприводные?
16:40, ну если Вам известен перечень оборудования и его цены, то в студию!
да на последних фото хорошо видно шишку моста снизу
30.01.2018 16:48
- гость -
зачем помогать вашему оглуплению? гугл цены знает. ищите и обрящете
как раз для вашего обмана это сделано, все цены там показушные что бы на гос. контрактах наживаться так как это основные покупатели. частным клиникам делают скидку минимум 30% от прайса
В отличие от М. С. Е., Карлин не разрисовал борта "скорых" в духе "губернаторская программа". Это уже радует.
В отличие от М. С. Е., Карлин не разрисовал борта "скорых" в духе "губернаторская программа". Это уже радует.
Трамваи не помнишь?
На собственные деньги купил ? Если нет , то чем хвастаться ? Просто выполнил свою работу , или это сейчас почти подвиг у власть имущих ?
на сайте завода изготовителя подобной техники ценник на Соболь скорая помощь от 1 353 000 руб.
трамвай 1 помню. ходит по Барнаулу.
А уазики по всему краю и Барнаулу типа от простого доброго мужика М,С,Е.(мания величия и сгубила его, еще и глупость и быковтость.)
30.01.2018 17:20
Podkop
старожил
на сайте завода изготовителя подобной техники ценник на Соболь скорая помощь от 1 353 000 руб.
Кааарлин А,Б., голубчик, куда денюжки девал?