Фото: vk.com/barneos22
Автомобили временно блокировали движение в результате аварии, произошедшей во вторник, 30 января, на улице Северо-Западной в Барнауле.
"ДТП на Северо-Западной, занято две полосы, собирается пробка. В результате аварии машину развернуло поперек", — сообщили в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что один из попавших в аварию автомобилей стоит перпендикулярно проезжей части.
По предварительной информации, пострадавших нет. Между тем горожане отмечают, что в результате аварии образовался серьезный транспортный затор и движение было временно затруднено.
Комментарии
виновников дтп надо лишать прав в профилактических целях на пару месяцев
30.01.2018 16:34
- гость -
100%
Особенно когда виноватым тебя сделали, работешь водителем у тебя ипотека и ребёнок. Ещё и пороть публично