Фото: vk.com/barneos22

Автомобили временно блокировали движение в результате аварии, произошедшей во вторник, 30 января, на улице Северо-Западной в Барнауле.

"ДТП на Северо-Западной, занято две полосы, собирается пробка. В результате аварии машину развернуло поперек", — сообщили в паблике Barnaul 22.

На фото с места событий видно, что один из попавших в аварию автомобилей стоит перпендикулярно проезжей части.

По предварительной информации, пострадавших нет. Между тем горожане отмечают, что в результате аварии образовался серьезный транспортный затор и движение было временно затруднено.