Фото: "Алтайский спорт"

Специальный митинг-концерт "Великий народ — победители и чемпионы", где поддержат наших спортсменов – участников Олимпиады в Южной Корее, а также отметят несколько других важных событий начала года, состоится в "Парке спорта" Алексея Смертина в субботу, 3 февраля. Начало патриотического праздника в 12:00.

Организаторами мероприятия выступают Молодежный парламент Алтайского края, совет студентов Алтая, общественная организация "Волонтеры Победы". Патриотическая акция посвящена 75-летию Сталинградской битвы, поддержке российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Корее, а также старту Года добровольца в России.

По словам руководителя Молодежного парламента края Артема Сингача, главной целью митинг-концерта является сохранение истории России и единение общества.

"Февраль для каждого жителя нашей страны ознаменован целым рядом знаменательных дат и событий. В первую очередь это 75-летие Сталинградской битвы – переломного сражения Великой Отечественной войны. Для России и всего человечества оно было и остается символом военной и нравственной победы над фашизмом в величайшем вооруженном противостоянии ХХ века. Кроме того, 9 февраля в Пхёнчхане (Южная Корея) стартуют XXIII Зимние Олимпийские игры. Мы приглашаем всех неравнодушных людей поддержать наших спортсменов, которые, несмотря на отстранение российской сборной, примут в них участие. Еще одно знаковое событие – старт Года волонтера в России, объявленного президентом нашей страны Владимиром Путиным. Приглашаем всех принять участие в добровольческом движении на Алтае", — сказал Артем Сингач.

В митинге-концерте примут участие чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо Иван Нифонтов, лидеры патриотического и волонтерского движения Барнаула. На сцене "Парка спорта" выступят творческие коллективы: театр танца "Иван да Марья", ансамбли "Сибирия", "Школьные годы", "Сибиряночка". Участники акции смогут увидеть отрывок из театрализованного спектакля "200 дней бессмертия", выступление роты почетного караула БЮИ, спецназа, федераций спортивной аэробики и чирлидинга.

Принять участие в патриотической акции, по словам организаторов, барнаульцы смогут всей семьей. Для детей и взрослых будут работать полевые кухни, площадки с военной техникой и образцами современного вооружения, фотозоны, организованы различные интерактивные мероприятия.

Отметим, в начале декабря 2017 года в "Парке спорта" уже проходила патриотическая акция в поддержку российских спортсменов. Акция прошла буквально через несколько дней после решения МОК о недопуске нашей сборной на Игры в Корею.