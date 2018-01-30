Фото: "Алтайский спорт"
Специальный митинг-концерт "Великий народ — победители и чемпионы", где поддержат наших спортсменов – участников Олимпиады в Южной Корее, а также отметят несколько других важных событий начала года, состоится в "Парке спорта" Алексея Смертина в субботу, 3 февраля. Начало патриотического праздника в 12:00.
Организаторами мероприятия выступают Молодежный парламент Алтайского края, совет студентов Алтая, общественная организация "Волонтеры Победы". Патриотическая акция посвящена 75-летию Сталинградской битвы, поддержке российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Корее, а также старту Года добровольца в России.
По словам руководителя Молодежного парламента края Артема Сингача, главной целью митинг-концерта является сохранение истории России и единение общества.
"Февраль для каждого жителя нашей страны ознаменован целым рядом знаменательных дат и событий. В первую очередь это 75-летие Сталинградской битвы – переломного сражения Великой Отечественной войны. Для России и всего человечества оно было и остается символом военной и нравственной победы над фашизмом в величайшем вооруженном противостоянии ХХ века. Кроме того, 9 февраля в Пхёнчхане (Южная Корея) стартуют XXIII Зимние Олимпийские игры. Мы приглашаем всех неравнодушных людей поддержать наших спортсменов, которые, несмотря на отстранение российской сборной, примут в них участие. Еще одно знаковое событие – старт Года волонтера в России, объявленного президентом нашей страны Владимиром Путиным. Приглашаем всех принять участие в добровольческом движении на Алтае", — сказал Артем Сингач.
В митинге-концерте примут участие чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне по дзюдо Иван Нифонтов, лидеры патриотического и волонтерского движения Барнаула. На сцене "Парка спорта" выступят творческие коллективы: театр танца "Иван да Марья", ансамбли "Сибирия", "Школьные годы", "Сибиряночка". Участники акции смогут увидеть отрывок из театрализованного спектакля "200 дней бессмертия", выступление роты почетного караула БЮИ, спецназа, федераций спортивной аэробики и чирлидинга.
Принять участие в патриотической акции, по словам организаторов, барнаульцы смогут всей семьей. Для детей и взрослых будут работать полевые кухни, площадки с военной техникой и образцами современного вооружения, фотозоны, организованы различные интерактивные мероприятия.
Отметим, в начале декабря 2017 года в "Парке спорта" уже проходила патриотическая акция в поддержку российских спортсменов. Акция прошла буквально через несколько дней после решения МОК о недопуске нашей сборной на Игры в Корею.
Комментарии
блевать тянет от этой показухи
Адская смесь Спорт + 75-летие Сталинградской битвы + путен.
просто нет слов
может быть еще Евровидение будем на государственном уровне пиарить?
у меня с Олимпиадой только отрицательные эмоции, смотреть ее не буду
Пусть "олимпийские атлеты без родины и флага" посмотрят в глаза Ану, Шипулину, Устюгову, и если у них хватит совести сказать что они чище, я плюну им в лицо. Мы из разных песочниц, болеть за них не буду. Ольге Граф честь и хвала.
и вообще что за putinteam
может быть putin's team?
или "put in team" имелось в виду?
а кто-то смотрит олимпийские игры? мне вот честно пофиг на профессиональный спорт так как с ЗОЖ он не имеет ничего общего, любой спортивый медик вам скажет, что профессиональный спорт это угробилово
Все эти ура-патриоты исключительно на зарплате, причём нехилой, не такой, как у тех, кто трудится. Отними у них доход, и в мгновенье ока рубаха на груди снова станет целёхонькой, как и была.
лучше бы деньги которые тратятся на наших професионалов отправили на развития ЗОЖ
Работать бы шли. Дармоеды
Сингач знатный показушник . Фу, от таких акций. Раньше надо было митинговать и решать. А сейчас это показуха беспонтовая.
Можно вопрос?
Если вы так против и вам плевать.
Зачем писать об этом постоянно?
30.01.2018 18:40
- гость -
Как бы потом кровью плевать не пришлось
Пусть свой митинг путинтим проведут в Юбилейном парке или в Изумрудном. Реалистичней будет.