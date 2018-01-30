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Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг марок машин, которыми жители РФ довольны больше всего. Об этом сообщает РИА "Новости".

Лидером рейтинга стала шведская марка Volvo, которая набрала в среднем 90,2 балла из 100 возможных. Второе и третье места достались Land Rover (89,8) и BMW (89,5) соответственно.

Замыкают пятерку лидеров Lexus и Audi, набравшие по 89,3 и 89,2 балла.

Отмечается, что в десятку лучших автомобилей вошли такие марки, как Mercedes-Benz, Honda, Mazda, Toyota и Opel.

Авторы при составлении "индекса удовлетворенности автомобилем" учитывали мнение автомобилистов по таким показателям, как дизайн, динамика разгона, качество сборки, стойкость лакокрасочного покрытия, надежность, обзорность и безопасность, управляемость и устойчивость на дороге, функциональность, шумоизоляция и эргономичность.

В опросе участвовали свыше трех тысяч владельцев авто.