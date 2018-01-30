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Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле — на сей раз повреждение водовода случилось на улице Малахова.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные об этом поступили в экстренное ведомство 30 января около 16:00.

"Поступило сообщение о повреждении водовода Д-100 мм по адресу: ул. Малахова, 11, Октябрьского района г. Барнаула. В зону отключения холодного водоснабжения попадают 3 жилых дома (ул. Малахова, 5, 7, 11) с населением около 600 человек", — отмечают в спасательном ведомстве.

В настоящее время сотрудники Барнаульского водоканала ведут аварийно-восстановительные работы.