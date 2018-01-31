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Пророк или мистификатор: кем на самом деле была ясновидящая Ванга

, ИА "Амител"
Поражение Гитлера, смерть Сталина, возрождение СССР, убийство Кеннеди и прибытие инопланетян — самые громкие её "предсказания"

107 лет назад, 31 января 1911 года, в небольшом городке Струмицы (ныне находится в Македонии) родилась Вангелия Пандева Димитрова (в замужестве Гуштерова) или попросту Ванга — самая известная ясновидящая XX века. Она появилась на свет настолько слабой, что родители два месяца не давали ей имени – думали, что девочка не выживет.

Непростая судьба, необычные способности, всемирная популярность, толпы приезжающих создали вокруг нее массу легенд, и теперь трудно понять, где правда, а где вымысел.С началом Первой мировой войны отец Ванги был мобилизован в болгарскую армию. Мать умерла, когда девочке было четыре года. Ребенок рос в доме соседки. Вернувшись после войны, овдовевший отец повторно женился.

Однажды, когда 12-летняя Ванга шла в поле, поднялась страшная буря, ветер поднял ее и отнес в сторону. Когда девочку нашли, она была страшно напугана, а глаза оказались засыпанными песком. Зрение начало пропадать, лечение не помогало, а на операцию денег у родителей не было. Через четыре года после этого происшествия зрение у нее полностью исчезло, и ее отправили в дом слепых, где она пробыла три года. Ее необычные способности начали проявляться постепенно, а усилились в годы Второй мировой войны.

С абсолютной точностью Ванга говорила крестьянам, где найти затерявшуюся скотину, и те находили ее в указанном месте. Слава о ясновидении Ванги быстро разнеслась по окрестностям, и к ее двору начали стекаться толпы людей. Вскоре она прославилась и как хороший врачеватель различных болезней. Лечила она в основном целебными травами. Кстати, большую часть жизни Ванга прожила в болгарском городе Петрич. К ней начали обращаться за советом в самых разных ситуациях. Она помогала всем. Так родилась легенда о Ванге.

Болгарский ученый Георгий Лозанов наблюдал за Вангой более 25 лет и отметил выше 7000 сбывшихся предсказаний. Он пришел к выводу, что процент совпадений значительно выше случайного и достигает порядка 80%.Говорят, что среди "попаданий" — история предсказания поражения Гитлеру. Она сказала ему в лицо: "Оставь Россию в покое! Ты проиграешь!", а для подтверждения силы своих предсказаний отправила его охранников в дом на другой улице, где рожала кобыла, и подробно описала, как будет выглядеть еще только рождающийся жеребенок. Все совпало в точности, и фюрер покинул Вангу в бешенстве.

За полгода до смерти Сталина она якобы предрекла его кончину, за что попала в тюрьму, но была освобождена после того, как прогноз точно исполнился. Она предсказала покушение на Джона Кеннеди в 1963 году, а в 1968-м – события "Пражской весны" в Чехословакии, убийство Роберта Кеннеди и победу Никсона на выборах в США.

Её способности были признаны правительством Болгарии — с 1967 года Ванга была оформлена как государственная служащая и получала зарплату. За 55 лет своей деятельности у нее побывало более 1 млн человек. На собственные средства Ванга построила часовню Святой Параскевы. Но отношения с церковью у нее были натянутыми. Представители православной церкви считают, что она являлась язычницей, так как признавала реинкарнацию. Тем не менее Ванга соблюдала все церковные посты и праздники и была весьма религиозна. Умерла Ванга 11 августа 1996 года. В 2008 году в ее доме в Петриче был открыт музей.

Незадолго до своей кончины Ванга сообщила, что Землю посещают инопланетные корабли с планеты, звучащей как "Вамфим", "третьей по счёту от планеты Земля", а другая цивилизация готовит большое событие; встреча же с этой цивилизацией произойдёт через 200 лет.

Между тем ряд исследователей полагают, что Ванга — это обычный бизнес-проект. Например, академик РАН Евгений Александров считает, что Ванга — это отлично раскрученный государственный бизнес, благодаря которому захолустный край превратился в место паломничества толп со всего мира: "Знаете, кто на Вангу молился больше всего? Таксисты, официанты в кафе, персонал гостиниц — люди, которые благодаря "ясновидящей" имели отличный стабильный заработок. Все они охотно собирали для Ванги предварительную информацию: откуда человек приехал, зачем, на что надеется. А Ванга потом эти сведения выкладывала клиентам так, словно сама их увидела. Помогали с досье на клиентов и спецслужбы, под прикрытием которых работал государственный бренд. Та же Бехтерева, которая ездила к Ванге, рассказывала, что на приём можно было попасть, лишь заручившись разрешением спецслужб".

Имя Ванги часто упоминается на страницах желтой прессы. Ванге приписывают различные предсказания, которые зачастую противоречат друг другу. Существуют документально не подтверждённые мнения, что Ванга предсказала аварию на Чернобыльской АЭС, победу Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года, теракты 11 сентября в США, а также победу Веселина Топалова на чемпионате мира по шахматам.

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В начале 1993 года Ванга как будто сообщила, что СССР возродится в первой четверти XXI века и Болгария будет в его составе. А в России родится много новых людей, которые сумеют изменить мир. В 1994 году Ванга якобы предрекала: "В начале XXI века человечество избавится от рака. Наступит день, и рак будет закован в "железные цепи". Она также считала, что изобретут и лекарство от старости. Изготовят его из гормонов коня, собаки и черепахи: "Конь силён, собака вынослива, а черепаха долго живёт".

В то же время люди, знавшие Вангу лично, говорят, что большинство этих сообщений — мифы. Известны многочисленные случаи, когда приписываемое Ванге не сбывалось на самом деле. Например, 2010 год — начало Мировой войны с применением сначала ядерного, а потом химического оружия.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

31.01.2018 10:35
- гость -

не нужно порочить ясновидящую, ее предсказания точны до определенного времени.

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31.01.2018 10:37
- гость -

Человек очень тяжелой судьбы, посветивший всю свою жизнь служению людям.

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