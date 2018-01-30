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В Алтайском крае по итогам минувшего года сократилась смертность населения, пишет "АП".
Уточняется, что по итогам 2017 года скончалось на 334 человека меньше, чем в 2016-м. Об этом сообщает Минэкономразвития региона, ссылаясь на крайстат.
Издание добавляет, что сохраняется тенденция сокращения смертности от управляемых причин. Так, от туберкулеза скончалось на 16% меньше людей, от болезней органов пищеварения – на 10,1%, от болезней органов дыхания – на 8,3% и так далее. Младенческая смертность сократилась по сравнению с 2016 годом на 7%.
Комментарии
а от самоубийств? на начало 2017 года мы в лидерах были 38,8 на сто тысяч при среднем по России 14,3 на сто тысяч
Значит после выборов пенсионный возраст повысят.
кол-во жителей меньше вот и смертность меньше
У меня сосед умер в 61 год в прошлом году. Воздух плохой, питание негодное, стрессы, медицины нет. Где предпосылки для сокращения смертности?
Всю ночь дышим выхлопными газами от припаркованных автомобилей, поэтому продолжительность жизни растет.
А миграцию кто-то учитывал?
Так умирать уже некому.
Зато убивают и сбивают на смерть каждый день...