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В Алтайском крае по итогам минувшего года сократилась смертность населения, пишет "АП".

Уточняется, что по итогам 2017 года скончалось на 334 человека меньше, чем в 2016-м. Об этом сообщает Минэкономразвития региона, ссылаясь на крайстат.

Издание добавляет, что сохраняется тенденция сокращения смертности от управляемых причин. Так, от туберкулеза скончалось на 16% меньше людей, от болезней органов пищеварения – на 10,1%, от болезней органов дыхания – на 8,3% и так далее. Младенческая смертность сократилась по сравнению с 2016 годом на 7%.