Ежедневник

31 января в России и мире

В 1714 году в Санкт-Петербурге по инициативе Петра I основана Кунсткамера — первый музей в России.

В этот день в 1878 году закончилась русско-турецкая война 1877-78 гг.

31 января 1893 года Coca-Cola стала брендом-легендой. История этого напитка берет начало в марте 1886 года, когда Джон Пембертон пытался найти новое болеутоляющее средство, взяв сахарный сироп и кофеин, добавив в него отвар коки.

31 января — день рождения русской водки.

В 1865 году в США было отменено рабство.

В 1921 году началось крестьянское восстание в Сибири (Ишимское), причиной которого стало недовольство экономической политикой советской власти.

31 января 1924 года была принята первая Конституция СССР.

В 1958 году был запущен "Эксплорер-1", первый американский спутник.

В 1989 году начал совершать регулярные авиарейсы самый большой в мире на тот момент авиалайнер – "Боинг 747-400". Размах его крыльев — 64,9 метра, вместимость — 566 пассажиров.

Родились:

Ванга, Франц Шуберт, Вера Глаголева и Патриарх Тихон.

Праздники 31 января:

День ювелира.