В 1714 году в Санкт-Петербурге по инициативе Петра I основана Кунсткамера — первый музей в России.
В этот день в 1878 году закончилась русско-турецкая война 1877-78 гг.
31 января 1893 года Coca-Cola стала брендом-легендой. История этого напитка берет начало в марте 1886 года, когда Джон Пембертон пытался найти новое болеутоляющее средство, взяв сахарный сироп и кофеин, добавив в него отвар коки.
31 января — день рождения русской водки.
В 1865 году в США было отменено рабство.
В 1921 году началось крестьянское восстание в Сибири (Ишимское), причиной которого стало недовольство экономической политикой советской власти.
31 января 1924 года была принята первая Конституция СССР.
В 1958 году был запущен "Эксплорер-1", первый американский спутник.
В 1989 году начал совершать регулярные авиарейсы самый большой в мире на тот момент авиалайнер – "Боинг 747-400". Размах его крыльев — 64,9 метра, вместимость — 566 пассажиров.
Родились:
Ванга, Франц Шуберт, Вера Глаголева и Патриарх Тихон.
Праздники 31 января:
День ювелира.
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