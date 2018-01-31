Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Морозную и ясную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 31 января.

По информации регионального Гидрометцентра, в этот день будет без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Дневные температуры воздуха составят -13...-18 градусов, в предгорьях -6...-11 градусов.

Ветер будет восточный, 2-7 метров в секунду.

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В Барнауле без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -15...-17 градусов.

Ветер в городе ожидается восточный, 2-7 метров в секунду.