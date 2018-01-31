Употребление продуктов питания животного происхождения с высоким уровнем содержания холестерина может повысить риск развития злокачественных опухолей и увеличить скорость их роста до ста раз, пишет LIFE со ссылкой на журнал Cell Stem Cell.

В исследовании ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе использовали генетически модифицированных мышей с измененным геном, который кодирует фермент Lpcat3. Данный белок контролирует синтез фосфолипидов, из которых состоит клеточная мембрана.

В ходе исследования выяснилось, что увеличение концентрации холестерина приводит к росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника.

Дефектные стволовые клетки, начинающие бесконтрольно делиться, являются основной причиной развития рака. Таким образом, холестерин является причиной не только утолщения клеток толстого кишечника, но также связан и с быстрым ростом опухолей в этих же тканях. Влияет ли холестерин на развитие прочих форм рака, пока неизвестно.