Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в селе Бобровка под Барнаулом за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом находится на огромном участке земли площадью 48,6 сотки. "Великолепный коттедж, расположенный на огороженной охраняемой территории в районе элитной застройки в микрорайоне Березка села Бобровка, в непосредственной близости от берега реки Бобровки", — отмечается в объявлении.
На участке установлен сруб бани из толстых бревен площадью около 144 квадратных метров и закрытая беседка. Оборудовано искусственное озеро. Участок огорожен по периметру.
Газовое отопление осуществляется двумя котлами, электроэнергия подключена, вода заведена, канализация местная.
Также продавец подчеркивает, что соседние участки активно застраиваются и благоустраиваются.
Комментарии
опять лютый недострой
Представляю сколько там комаров и мошек летом
опять большекромые
для такого нужно:горничную, садовника, дворника, и оптугивателя гнуса нанимать
46 СОТОК .! ПО НЫНЕШНИМ ВРЕМЕНАМ ЭТО НЕ +.А БОЛЬШОЙ МИНУС.!
А как же водоохранное законодательство?
законодательство? за все уплачено