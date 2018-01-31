Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в селе Бобровка под Барнаулом за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом находится на огромном участке земли площадью 48,6 сотки. "Великолепный коттедж, расположенный на огороженной охраняемой территории в районе элитной застройки в микрорайоне Березка села Бобровка, в непосредственной близости от берега реки Бобровки", — отмечается в объявлении.

На участке установлен сруб бани из толстых бревен площадью около 144 квадратных метров и закрытая беседка. Оборудовано искусственное озеро. Участок огорожен по периметру.

Газовое отопление осуществляется двумя котлами, электроэнергия подключена, вода заведена, канализация местная.

Также продавец подчеркивает, что соседние участки активно застраиваются и благоустраиваются.