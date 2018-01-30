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Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло прокомментировал свое включение в так называемый "кремлевский список", который обнародовал Минфин Соединенных Штатов. В докладе перечислены 210 россиян, которые, по мнению властей Америки, тесно связаны с российской властью, пишет "НГС.Новости".

Пресс-секретарь постпреда Любовь Шальнева передала слова Меняйло, который заявил, что находился в списке с 2014 года. "Одним списком больше, одним — меньше. Это уже не имеет значения", — добавил он.

Меняйло подчеркнул, что гордится тем, что находится в списке и не боится грозящих санкций. По его словам, это является знаком того, что "он на правильном пути".

Издание напоминает, что "кремлевский список" не является санкционным, однако его участники все же могут попасть под ограничения.

В новой версии "кремлёвского списка" минфина США упоминаются премьер-министр страны Дмитрий Медведев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, члены российского правительства, президентской администрации, а также ряд крупных бизнесменов России.