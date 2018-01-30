Пьяным россиянам смогут отказать в продаже алкоголя

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике заявила, что в Минздраве готовится законопроект, наделяющий организации правом отказывать пьяным покупателям в продаже алкоголя, пишет "Парламентская газета".

"Это законопроект, который предусматривает внесение изменений в статью 16 в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, который предусматривает право на отказ в продаже алкогольных напитков лицам, находящимся в алкогольном опьянении. И будет требование специальных мест для продажи алкогольной продукции. Это эффективная мера, как показал опыт Европы", — сказала Скворцова.

Речь в данном случае идет не о "запрете продавать алкоголь", а о "праве не продавать алкоголь" людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас такого права у организаций нет. Это достаточно взвешенный подход. Мы знаем, что многие организации хотели бы его придерживаться, так как это связано со снижением целого ряда рисков для них", — пояснили в пресс-службе Минздрава.