В Алтайском крае завод выпускает высококачественные удобрения

Михайловский завод химических реактивов и в прямом, и в переносном смысле можно назвать "солью земли алтайской". Во-первых, потому что это предприятие стало причиной образования рабочего поселка Малиновое Озеро, который с 2010 года носит гордое звание моногород, насчитывает около трех тысяч населения. Во-вторых, основная деятельность завода — производство неорганической химии, солей натрия, калия, магния, меди и другой продукции (всего более 70 наименований) – это как химреактивы и товары бытовой химии, так и фармацевтические субстанции, минеральные удобрения.

Корреспондент ИА "Амител" встретилась с Николаем Немчиновым, коммерческим директором ООО "Михайловский завод химических реактивов". Говорили об истории предприятия, достижениях, проблемных вопросах и о перспективах.

"Скоро отметим 100-летие!"

Корреспондент: Николай Александрович, когда готовилась к интервью и искала информацию о заводе, периодически натыкалась на такое название – Михайловский содовый завод. Получается, Михайловский завод химических реактивов и Михайловский содовый завод - это одно и то же предприятие?

Николай Немчинов: Да, до некоторых пор это было одно и то же предприятие. Началась его история, когда в 1928 году на Алтае побывала экспедиция Западно-Сибирского геологического управления под руководством профессора Кучина. В тот год на Михайловских озерах участники экспедиции обнаружили крупные запасы соды. Михайловский содовый завод был образован в 30-м году. Именно тогда был произведен первый выпуск соды. Назывался он тогда Петуховский содовый комбинат. В 60-70-е годы активно развивалась наука: была изобретена химическая сода. Поэтому содовый комбинат как таковой стал не нужен. И в начале 70-х предприятие преобразовали в Михайловский завод химических реактивов. Именно с тех пор завод занимается неорганической химией.

Корр: То есть в этом году завод отметит…

Н.Н.: 88 лет. Еще немного и будем праздновать столетний юбилей!

Корр.: У многих алтайских предприятий собственники московские, а кто учредители завода химреактивов?

Н.Н.: Учредители наши – алтайские, заинтересованы не только в развитии предприятия, но и в развитии региона. Говоря о развитии Михайловского завода химических реактивов, я говорю о модернизации завода, о расширении ассортимента продукции. Так, в прошлом году нами был освоен новый продукт – гранулированный сульфат аммония. Это минеральное удобрение.

"Каждому продукту пристальное внимание"

Корр.: Но ведь список выпускаемой вами продукции не ограничивается двумя-тремя наименованиями…

Н.Н.: На самом деле ассортимент нашей продукции – более семидесяти наименований. Соли меди, соли натрия, соли калия, оксиды железа для ферритов, начали осваивать выпуск пищевых добавок. Также в связи с импортозамещением мы начали выпуск нитритно-посолочной смеси, которая используется в колбасных изделиях. К слову, это абсолютно безвредный компонент. Грубо говоря, это соль.

Корр.: К каким объемам производства сегодня пришли на предприятии?

Н.Н.: Если говорить о химических реактивах, то это более полутора тысяч тонн, более шести с половиной тысяч тонн удобрений. На данный момент мы выпускаем полторы тысячи тонн в месяц. Сейчас на предприятии идет установка дополнительных грануляторов, что позволит предприятию закрыть всю потребность в этой продукции Сибири и Дальнего Востока. На самом деле собственниками предприятия сделаны колоссальные многомиллионные вложения в покупку нового оборудования и модернизацию производства. Так, собственниками завода из собственных средств и с привлечением займов кредитных организаций приобретен котел, оборудование для узла фильтрации суспензии гетита (ФПАКМ) и узла прокаливания пасты гетита (печь). Также наше предприятие участвует в краевой лизинговой программе при поддержке Администрации Алтайского края по замене линии производства натрия хлорида — фармакопейной субстанции на сумму более 16 млн руб. И очень рассчитываем, что эти вложения принесут свои плоды.

Корр.: Есть ли у вашего предприятия конкуренты за Уралом?

Н.Н.: Если говорить про гранулированную продукцию, а сам сульфат аммония для нас является сырьем – мы его не производим, а покупаем на заринском "Алтай-Коксе", то по грануляции нет ни одного подобного предприятия. Мы прошли большой путь по сертификации и лицензированию нашей деятельности в этом направлении. На это ушло около года: подача заявлений и документов в пять московских вузов, в том числе ВНИИ агрохимии им. Прянишникова и МГУ, в которых изучили наш сульфат аммония и дали заключения в Минсельхоз. В результате в августе 2017 года нам выдали свидетельство о государственной регистрации данного гранулированного сульфата аммония марки В и внесли в реестр производителей.

Корр.: Для вас существуют приоритетные направления в производстве?

Н.Н.: Если говорить о химических реактивах, то с введением санкций запретили ввоз в Россию натрия хлористого. Мы производим эту соль, которая используется и как реактив в химической промышленности, и в фармакопейной продукции – в растворах гемодиализных. А наш оксид железа используется в государственном оборонном заказе. Так что для нас вся наша продукция важна. Для каждого продукта у нас есть своя линия, где трудятся высококлассные специалисты. И каждому продукту уделяем пристальное внимание.

Корр.: А какая продукция Михайловского завода химических реактивов сегодня самая востребованная на рынке?

Н.Н.: Пожалуй, это натрий хлористый фармакопейный, калия карбонат фармакопейный. Все больший интерес проявляют аграрии к нашим минеральным удобрениям. Если в декабре было пять-десять заявок, то уже в январе поступило около сотни заявок. Расширяется и география заявок. Если в ушедшем году к нам обращались в основном алтайские фермеры и руководители сельхозпредприятий, то в этом году наша продукция уходит в Новосибирскую область, Казахстан, планируются поставки на Дальний Восток. Западные направления пока для нас нерентабельны. Поскольку завод располагается на границе с Казахстаном, логистика не самая выгодная получается.

Корр.: Кто сегодня ваши партнеры?

Н.Н.: Например, наши соисполнители — ОАО НПО "Магнетон" (г. Санкт-Петербург). Когда мы говорим о фармакопейном производстве, то здесь наши партнеры очень большая линейка фармпредприятий, которые входят в один холдинг ОАО "Фармстандарт УфаВИТА", томский АО "Фармстандарт", наша алтайская компания "Эвалар", куда мы поставляем магния карбонат фармакопейный. Это вещество позволяет таблетировать продукт.

Социально ориентированные

Корр.: Возвращаясь к предприятию, кто трудится сегодня на заводе?

Н.Н.: Это порядка трехсот человек. А в связи с развитием предприятия мы будем осуществлять дополнительный набор рабочих. Надо сказать, что в свое время рабочий поселок Малиновое Озеро появился именно потому, что здесь появилось наше предприятие. Так что у нас уже работают целыми династиями. Так, на заводе есть династия, суммарный трудовой стаж которой равен почти пятистам годам.

Мы – социально ориентированное предприятие. Помогаем финансово местному Дому культуры, помогаем детским спортивным секциям, отправляем ребятишек на соревнования, помогаем детскому коррекционному интернату, который находится в районном центре Михайловка. А в 2017 году на предприятии был снова создан профсоюз. Мы хотим пойти дальше, как в старые добрые советские времена, вернуться к былым соцсоревнованиям. А работников-победителей поощрять отдыхом в санаториях и домах отдыха края.

Корр.: Специфика завода, наверное, требует постоянного обучения сотрудников?

Н.Н.: Мы стараемся выращивать свои кадры, а потому обязательно обучаем своих сотрудников. Преподаватели приезжают прямо к нам на завод, проводят занятия, принимают экзамены. Есть у нас и внутризаводской экзамен, который специалисты сдают руководителям предприятия.

Корр.: Помимо нового оборудования, модернизации завода, обучения коллектива, какие еще стратегические задачи удалось решить?

Н.Н.: Не так давно нам удалось добиться открытия станции. Она когда-то давно была в рабочем поселке, но в лихие 90-е станцию закрыли. Мы самостоятельно пытались добиться открытия станции, но самим нам это оказалось не под силу. Два года назад наши представители побывали в Москве на встрече с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым. На встрече присутствовал и Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ. После этой встречи в 2016 году станцию открыли, а пути восстановили. Так что у нас появилась возможность осуществлять логистику с помощью железной дороги. Пока станция открыта только для приемки и отправки груза. Очень надеемся, что когда-нибудь железнодорожные транспортные услуги станут доступными и для жителей села, как это было когда-то.

Корр.: При таком серьезном подходе к производству должны быть не менее серьезные планы на перспективу…

Н.Н.: Ждем закупленное новое оборудование и начнем монтаж на линии натрия хлорида и выпуска сульфата аммония гранулированного марки В. А его пуск запланирован на март-апрель. Это позволит нам выйти на производство 4-4,5 тысяч тонн в месяц минерального удобрения — гранулированного сульфата аммония и повысить качество и объем производимого натрия хлорида фармакопейного.

Сегодня мы активно изучаем рынок, его тенденции. У нас появился менеджер по развитию, который определяет движение рынка, спрос на продукцию. Сегодня мы определили для себя порядка десяти новых продуктов, которые мы можем выпускать на Михайловском заводе химических реактивов. Мы активно участвуем в выставках. Так, в прошлом году приняли участие в "Дне Сибирского поля", "Алтайпродмаркете". А в конце 2017 года участвовали в выставке в Узбекистане и презентовали нашу продукцию. А буквально на днях мы сделали первую отгрузку нашим казахским партнерам – порядка трехсот тонн гранулированного сульфата аммония. Всего же нашим соседям мы отправим более полутора тысяч тонн продукции.

Беседовала Ольга Петрова.

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