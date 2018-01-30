В КПРФ предложили исключить из законодательства термин "образовательные услуги". Соответствующий пакет законопроектов внесен в Госдуму, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Как поясняют авторы законопроекта, в соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса под оказанием услуги понимается деятельность исполнителя, а образование — процесс, подразумевающий совместные действия как образовательной организации и педагогов, так и обучающегося.

"Таким образом, образование (образовательный процесс) не является услугой ни коммерческой, ни социальной, как их определяет законодательство Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Вместо термина "образовательные услуги" предлагается во всех законодательных актах использовать понятие "обучение на возмездной основе".

Изменения могут коснуться, например, ФЗ №273 "Об образовании в Российской Федерации", ФЗ №49 "Об опеке и попечительстве", статьи 19.30 КоАП "Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса" и ряда других документов.

Еще один законопроект в пакете вносит изменения в статью 123.24 Гражданского кодекса "Основные положения об автономной некоммерческой организации". В действующей редакции статьи говорится, что автономная некоммерческая организация создается в целях "предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности". Если законопроект будет принят, фразу "предоставление услуг" заменят на "осуществление деятельности".