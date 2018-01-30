Министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике заявила, что за последние 20 лет впервые зафиксировано увеличение количества специалистов по традиционно дефицитным специальностям, пишет "Парламентская газета".

"Онкологи — плюс 900 человек за три года, рентгенологи — плюс 1500 человек, анестезиологи и реаниматологи — плюс 1200 человек. То есть дефицит, который формировался, уменьшается", — сообщила Скворцова.

Также, как отметила министр, в Минздраве намерены решить проблему с профицитом некоторых специальностей, например в стоматологии, гинекологии, косметологии: "В стационаре сохраняется профицит 10 тысяч врачей, а в первичном звене не хватает 30 тысяч".

Ранее Скворцова доложила о пятикратном сокращении очередей в регистратуры благодаря проекту "Бережливая поликлиника".