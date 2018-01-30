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Глава Алтайского края Александр Карлин провел рабочее совещание по вопросу строительства в Барнауле жилого дома для работников культуры, образования и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор поручил профильным ведомствам внимательно изучить заявки от учреждений. Подчеркивается, что одно-, двух- и трехкомнатные квартиры будут распределены между работниками, для которых вопрос обеспечения жильем стоит наиболее остро.
Строительство общежития на 126 квартир начали по поручению главы региона в декабре прошлого года. 17-этажный жилой дом предназначен для работников ведущих краевых учреждений культуры, образования и здравоохранения. Общежитие будет располагаться по адресу: улица Сизова, 24.
Подчеркивается, что возведение дома осуществляется полностью за счет бюджета региона. Строительство планируют завершить в течение года.
Комментарии
А почему бы просто не дать квартиры в полупустых новостройках????
18:47, просто взять и купить квартиры? Так сложно с откатами будет. Будет с чем сравнить.
К тубику поближе.
Это не квартиры, а общежитие квартирного типа.
Остается только соболезновать работникам культуры и врачам, ничего лучшего им государство предложить не может кроме многоэтажного убожества образца 70-х годов прошлого века. Это даже как то символично, построить для умных людей гетто.
Не могу понять. На основании каких правовых актов раздаётся жильё педагогам и далее по списку? Если военным я понимаю и на основании каких законов и чем обосновано - люди 25 лет мотаются по гарнизонам и в конце концов им надо куда-то приткнуться. То с врачами и работниками культуры не ясно ничего - ни правовых оснований, ни логических. Если условному преподавателю дарится квартира в общежитии, то почему не дарится всем преподавателям? Он выходит ровнее всех?