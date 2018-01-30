Фото: altairegion22.ru

Глава Алтайского края Александр Карлин провел рабочее совещание по вопросу строительства в Барнауле жилого дома для работников культуры, образования и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор поручил профильным ведомствам внимательно изучить заявки от учреждений. Подчеркивается, что одно-, двух- и трехкомнатные квартиры будут распределены между работниками, для которых вопрос обеспечения жильем стоит наиболее остро.

Строительство общежития на 126 квартир начали по поручению главы региона в декабре прошлого года. 17-этажный жилой дом предназначен для работников ведущих краевых учреждений культуры, образования и здравоохранения. Общежитие будет располагаться по адресу: улица Сизова, 24.

Подчеркивается, что возведение дома осуществляется полностью за счет бюджета региона. Строительство планируют завершить в течение года.