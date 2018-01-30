Песков назвал беспрецедентной публикацию "кремлевского доклада"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию американским минфином "кремлевского доклада" беспрецедентным случаем, поскольку упоминается фактически все высшее руководство России, передает ТАСС.

"Предстоит проанализировать эту публикацию, анализировать факт публикации именно такого списка — максимально широкого, с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно", — высказался Песков.

Он также пообещал, что после тщательного анализа будут возможны конкретные выводы по данной ситуации.

Кроме того, Песков подчеркнул, что политики и бизнесмены из "кремлевского списка", по сути, названы врагами США.

"Можно также обратить внимание, что де-факто все названы врагами США. То есть если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это всё делается в соответствии с законом по противодействию врагам США… Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", — заявил Песков.

Ранее министерство финансов США обнародовало "кремлевский список", в который вошло почти все политическое и военное руководство России, а также главы крупных российских госкомпаний, холдингов, производственных и банковских структур — всего 210 человек. Документ не предполагает одномоментного введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них впоследствии могут быть введены ограничения.