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Алтайский край попал в топ-10 мест, где россияне хотели бы встретить праздник Масленицы. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат на основании анализа посещаемости туристами разных регионов РФ.

В десятку регионов также вошли Ярославская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Вологодская, Псковская, Костромская, Новгородская области и Республика Карелия. Отмечается, что "Главная Масленица Страны" проходит в Ярославле с 11 по 18 февраля. В минувшем году ее посетили 350 тысяч человек, включая 15 тысяч, которые остановились в отелях.

В Алтайском крае праздник состоится 17 февраля в селе Новотырышкино, рядом с Белокурихой, на базе туркомплекса "Сибирское подворье". В прошлом году "Сибирскую Масленицу" посетили 32 тысячи человек.

Традиционно на алтайском празднике будут проходить покорение масленичного столба, казачий круг, хороводы, катание на русской печи, соревнования гиревиков, ярмарки, конкурсы, конноспортивный праздник, а также состоится балаганный масленичный концерт с участием группы "Отава Ё" из Санкт-Петербурга и творческих коллективов Сибири.