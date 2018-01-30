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Самый пожилой мужчина на планете Франсиско Нуньес Оливера умер в Испании на 114-м году жизни. Об этом пишет Life со ссылкой на агентство EFE.

Оливера ушел из жизни в своем доме в испанском муниципалитете Бьенвенида в окружении родственников и близких. Мужчина до последних дней поддерживал себя в форме, делал зарядку, играл с правнуками и ухаживал за грядками в огороде.

У мужчины осталось четверо детей, девять внуков и пятнадцать правнуков. Подчеркивается, что жена долгожителя умерла еще в 1988 году.

Издание добавляет, что Оливера стал старейшим мужчиной планеты летом прошлого года, после того как скончался 113-летний житель Хайфы Исраэль Криштал.

Подчеркивается, что старейшей женщиной Земли в данный момент является японка Наби Тадзима. В августе 2017 года ей исполнилось 117 лет.