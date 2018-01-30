Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о фигурантах списка скандального "кремлевского доклада", ранее опубликованного минфином США, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Напомним, в список попало почти все политическое и военное руководство России, а также главы крупных госкомпаний и холдингов. К примеру, в докладе упоминается глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"За каждым из этих людей, за каждой из этих структур стоят граждане, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чем смысл, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт", — заявил Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию "кремлевского доклада" беспрецедентным случаем, поскольку упоминается фактически все высшее руководство России.

Ранее министерство финансов США обнародовало "кремлевский список", в который вошло почти все политическое и военное руководство России, а также главы крупных российских госкомпаний, холдингов, производственных и банковских структур — всего 210 человек. Документ не предполагает одномоментного введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них впоследствии могут быть введены ограничения.