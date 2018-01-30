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Путин: за фигурантов "кремлевского доклада" в ответе все 146 млн россиян

, ИА "Амител"
Дмитрий Песков назвал публикацию "кремлевского доклада" беспрецедентным случаем

Фото: gazeta-ch.ru

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о фигурантах списка скандального "кремлевского доклада", ранее опубликованного минфином США, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Напомним, в список попало почти все политическое и военное руководство России, а также главы крупных госкомпаний и холдингов. К примеру,  в докладе упоминается глава "РоснефтиИгорь Сечин.

"За каждым из этих людей, за каждой из этих структур стоят граждане, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чем смысл, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт", — заявил Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию "кремлевского доклада" беспрецедентным случаем, поскольку упоминается фактически все высшее руководство России.

Ранее министерство финансов США обнародовало "кремлевский список", в который вошло почти все политическое и военное руководство России, а также главы крупных российских госкомпаний, холдингов, производственных и банковских структур — всего 210 человек. Документ не предполагает одномоментного введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них впоследствии могут быть введены ограничения.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.01.2018 19:30
- гость -

Хорошо что я русский , а не россиянин

0  0
30.01.2018 19:32
- гость -

поздно, вас уже никто не поддержит и не пойдет защищать ваши ворованные капиталы

0  0
30.01.2018 19:37
месный

перед каждым из 146 миллионов Россиян эти упыри из списка в ответе, а не наоборот включая самого!

0  0
30.01.2018 19:39
- гость -

146 млн занесли в какой-то список.
-------------

Меня не в какой список не заносили, так что Вова не надо ля ля. Это Вова твоя проблема и твоих дружков.

0  0
30.01.2018 19:45
месный

30.01.2018 19:39
- гость -

если Вова дальше будет считать, что всё население страны должно ответить за упырей из списка, то походу, никакой он нам не президент даже после того как он сам себя переназначит

0  0
30.01.2018 19:48
- гость -

Дружно проголосим 146-ти%-ми за приаритетную стабильность сартирных мочильщиков

0  0
30.01.2018 19:56
- гость -

"Дядя Вова мы с тобой" . Впереди шесть лет очередного обнищания населения. На стайку воров все равно

0  0
30.01.2018 21:13
Пионер

Вове и его друзьям хочется посвятить песню группировки "Ленинград" "Дорожная". Заранее спасибо.

0  0
30.01.2018 21:39
Vanadiy2014

Бедный Пионер..

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