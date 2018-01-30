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Российский лидер Владимир Путин считает, что анонимность интернета является демократией, однако, с другой стороны, это создает проблемы, в связи с чем общество должно ограждать себя от деструктивных сил в сети, передает РИА Новости.

"Анонимность интернета, она, с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами неизвестно, кто прячется. Действительно, сейчас же не (19)37-й год, что хочешь, то и говори, тем более в интернете", — цитирует агентство слова Путина на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что обществу необходимо ограждать себя от деструктивных сил. Он напомнил, что в стране уже введен ряд ограничений, связанных с распространением суицидов, педофилии и терроризма. В качестве примера деструктивного влияния сети Путин упомянул недавние нападения на школы в Перми и Улан-Удэ.

"Сидят в интернете, смотрят, что в США происходило, потом преступления у нас в школах совершаются. Без всяких оснований, просто там насмотрелись", — выразил свое мнение Путин, добавив, что защита людей должна быть не прерогативой министерства или ведомства, а "проистекать из общественного сознания".