Двукратная бронзовая олимпийская медалистка, конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в зимних Играх в Пхёнчхане. Об этом она сообщила на своей странице в "ВКонтакте".

"В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке, — я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане", — написала спортсменка.

Она пояснила, что 4 года готовилась к командной гонке преследования, рассчитывая заработать в данной дисциплине медаль. Однако из-за того, что Международный олимпийский комитет не допустил до Игр большую часть команды, ее участие стало бессмысленным.

"В конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться", — подчеркнула Граф.

По ее словам, спорт стал разменной монетой в грязных политических играх.

Ранее сообщалось, что МОК пригласил на Олимпиаду в Пхёнчхане 169 российских спортсменов, в том числе Ольгу Граф.