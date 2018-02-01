Фото: vn.ru

Солнце, гололед и морозная погода ожидают жителей Алтайского края в четверг, 1 февраля, прогнозирует региональный Гидрометцентр.

"Без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — сообщает метеорологическое ведомство.

Днем в крае за окном будет -11…-16 градусов, в предгорьях местами до -1...-6 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

Читайте также: Потепление-похолодание-потепление: какая погода ждет Алтай на этой неделе

В Барнауле будет также без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -11…-13 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.