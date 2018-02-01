Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 133 квадратных метра продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 12,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится на третьем уровне пятиэтажного кирпичного дома в уютном жилом массиве в нагорной части города.

"Комфортная квартира в тихом районе, закрытая охраняемая территория, лес и теплая парковка для машин на территории", — перечисляет достоинства жилплощади автор объявления.