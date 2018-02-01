ежедневник

1 февраля в истории Барнаула, России и мира

Первый день последнего месяца зимы в календаре истории является богатым на самые разные знаменательные события.

Например, именно 1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В этот же день, что любопытно, отмечается Всемирный день хиджаба. Кроме того, 1 февраля открывается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, впервые проведенная в 2011 году.

В США 1 февраля отмечается национальный день свободы, после того как в 1865 году президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства.

В первый день замыкающего зимнего месяца в России свой профессиональный праздник отмечают работники лифтового хозяйства.

В народном календаре 1 февраля значится Макарьевым днем в честь Макария Великого — христианского святого, отшельника, почитаемого в лике преподобного.

Что касается дней рождения известных людей, то 1 февраля, например, родились Борис Ельцин, Лев Лещенко, Юрий Лоза.

В истории Барнаула этот день интересен тем, что 1 февраля 1913 года, еще в бытность Российской империи, в нашем городе было разрешено открыть и содержать три начальных училища для детей мусульман с четырехлетним курсом обучения — одно для мальчиков и два для девочек.