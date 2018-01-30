В Республике Коми житель Ухты , "постиравший" кота знакомой в стиральной машине, приговорен к году ограничения свободы, сообщили в прокуратуре региона.

12 октября 2017 года находившийся в нетрезвом состоянии мужчина поссорился со знакомой, после чего засунул ее кота Рыжика в барабан стиральной машины и включил ее. В результате домашний питомец погиб. Издевательства над котом мужчина снимал на видео, которое отправил знакомой.

"Мировой судья рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов")", — говорится в сообщении.

Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал. В судебном заседании он пояснил, что кот был ласковый, никогда не кусался. Объяснить причины содеянного он не смог.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу.