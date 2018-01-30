С 1 февраля в России появится новый повышенный коэффициент индексации выплат по пособиям и компенсациям нескольким категориям льготников. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева появилось во вторник на официальном портале правовых актов.

Устанавливается, что коэффициент в размере 1,025 для выплат предусмотрен для индексации ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза и России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам Великой Отечественной войны, ряду категорий граждан, имеющих детей, пострадавшим в ходе ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, из-за радиоактивного поражения вблизи Чернобыльской АЭС и после аварии на производственном объединении "Маяк".

Документ вступает в силу с 1 февраля.