Паспорт и водительские права может заменить пластиковая карта

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что единая карта, которая заменит собой паспорт, водительские права и другие документы, может в ближайшем будущем появиться в России, сообщает РИА Новости.

"Должна появиться карта, которая является и паспортом, и водительским удостоверением. Думаю, что это можно сделать. Может, в обозримом будущем так и будет", — сказал Лысаков.

По мнению депутата, водительские права стоит признать документом, удостоверяющим личность гражданина.