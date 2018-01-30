Министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике сообщила, что в 2017 году смертность во всех возрастных группах снизилась почти на 4%, пишет "Парламентская газета".

"Это очень существенное снижение", — констатировала Скворцова.

Она подчеркнула, что особенно существенным стало снижение материнской смертности — на 16%. В 33 регионах страны материнская смертность вообще отсутствует.

Также в Минздраве отмечают сокращение смертности среди трудоспособной части населения. Кроме того, продолжительность жизни по итогам 2017 года превысила 72,6 года.