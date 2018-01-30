Министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике сообщила, что в 2017 году смертность во всех возрастных группах снизилась почти на 4%, пишет "Парламентская газета".
"Это очень существенное снижение", — констатировала Скворцова.
Она подчеркнула, что особенно существенным стало снижение материнской смертности — на 16%. В 33 регионах страны материнская смертность вообще отсутствует.
Также в Минздраве отмечают сокращение смертности среди трудоспособной части населения. Кроме того, продолжительность жизни по итогам 2017 года превысила 72,6 года.
Комментарии
такое ощущение, что они или я живу в другой россии
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Все хорошо прекрасная маркиза!
делать лажовую статистику вы научились
больному стало легче - он перестал дышать
Не, ну лгут как дышат! Дошло уже до того, что гипс снимаем самостоятельно - врач отказывается, но продолжительность жизни растет!
гипс снимаем самостоятельно - врач отказывается
это где так? осенью сыну в поликлинике врач без разговоров сняла
Фото отличное - ну ни ......... себе вы живете.
А что им ещё надо сказать, чтоб поднять пенсионный возраст лет на 10 и снизить всякую помощь? Россияне стали ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, ЗДОРОВЕЕ, БОГАЧЕ ...
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больницы позакрывали в районах, нет надобности во врачах
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нет больниц, люди не ходят лечиться, а кушают таблетки вместо еды (статистика говорит 12 тыс ежегодно на человека)
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на таблетках жить могут, иначе половина сразу сгинет.