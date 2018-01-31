Охотник Лиам Моран из Уэльса решил запечатлеть момент, как его собаки расправляются с несчастным барсуком, сообщает LIFE. На кадрах, опубликованных Mirror, четыре собаки пытаются разорвать животное на части.
Один охотник снимает происходящее, а второй наблюдает за тем, как собаки всей стаей пытаются загрызть животное. Поняв, что собаки не могут добить барсука, мужчина берет лопату и пытается попасть по голове несчастного животного.
Видео попало к зоозащитникам, которые вместе с полицией пришли в дом к охотнику и изъяли у него мобильный телефон. Полицейские нашли еще несколько видеозаписей, на которых собаки разрывают на куски и других лесных жителей. Этого было достаточно, чтобы забрать охотника в полицию.
После выяснения всех обстоятельств суд приговорил охотника к 22 годам лишения свободы за жестокое обращение с животными.
Комментарии
Блин, вот где правосудие!!! Почему у нас такого нет!!! Почему делают всякие ужасы и им ничего за это не бывает почти всегда??? Путин, где справедливость для всех: и людей, и зверей???
Охотники и собачники заслуживают тюремного заключения.
Безусловно за такие вещи должны быть серьёзные наказания, но не 22 года лишения свободы. Вполне бы хватило и трёх-четырех.
Охота - добыть трофей, а не издеваться над животным. Живодерам место на колу
У нас за двойное убийство меньше дадут)
Vanadiy2014, мы же с вами договаривались, что не все собачники плохие, помните?
31.01.2018 01:19
Vanadiy2014
А велосипедисты - расстрела!