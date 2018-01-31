Охотник Лиам Моран из Уэльса решил запечатлеть момент, как его собаки расправляются с несчастным барсуком, сообщает LIFE. На кадрах, опубликованных Mirror, четыре собаки пытаются разорвать животное на части.

Один охотник снимает происходящее, а второй наблюдает за тем, как собаки всей стаей пытаются загрызть животное. Поняв, что собаки не могут добить барсука, мужчина берет лопату и пытается попасть по голове несчастного животного.

Видео попало к зоозащитникам, которые вместе с полицией пришли в дом к охотнику и изъяли у него мобильный телефон. Полицейские нашли еще несколько видеозаписей, на которых собаки разрывают на куски и других лесных жителей. Этого было достаточно, чтобы забрать охотника в полицию.

После выяснения всех обстоятельств суд приговорил охотника к 22 годам лишения свободы за жестокое обращение с животными.