Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года составила 9,786 тыс. руб. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 10,573 тыс. руб., пенсионеров — 8,078 тыс. руб., детей — 9,603 тыс. руб.", — говорится в постановлении.

Величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года по сравнению с третьим кварталом уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%. В правительстве это объясняют уменьшением стоимости продуктов питания на 5% в среднем. Примечательно, что при этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил только 99,5%.

Напомним, 26 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В документе предлагается минимальную оплату труда приравнять к прожиточному минимуму. Сделать это планировали с 1 января 2019 года, однако в декабре прошлого года кандидат в президенты сообщил, что у России появилась возможность форсировать процесс и порадовать жителей "прожиточным МРОТ" уже с 1 мая 2018 года. К этому моменту прожиточный минимум в стране может снизиться еще на несколько процентов.