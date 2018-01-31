Величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2017 года составила 9,786 тыс. руб. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
"Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 10,573 тыс. руб., пенсионеров — 8,078 тыс. руб., детей — 9,603 тыс. руб.", — говорится в постановлении.
Величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года по сравнению с третьим кварталом уменьшилась на 5,2%, для трудоспособного населения — на 5,3%, для пенсионеров — на 4,9%, для детей — на 5,7%. В правительстве это объясняют уменьшением стоимости продуктов питания на 5% в среднем. Примечательно, что при этом индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил только 99,5%.
Напомним, 26 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В документе предлагается минимальную оплату труда приравнять к прожиточному минимуму. Сделать это планировали с 1 января 2019 года, однако в декабре прошлого года кандидат в президенты сообщил, что у России появилась возможность форсировать процесс и порадовать жителей "прожиточным МРОТ" уже с 1 мая 2018 года. К этому моменту прожиточный минимум в стране может снизиться еще на несколько процентов.
Комментарии
Сказали меньше жрать, значит меньше есть будете . Только в России при инфляции можно сказать что продукты питания уменьшились на 5 %. Вы думаете что для народа сделали повышение МРОТ ? Да ничего подобного, это делается для уменьшения нищих в стране, когда МРОТ сравняется с прожиточным, тогда человек будет уже не нищим,т.к. ему хватает на проживание. В семье из двух работающих человек (жена и муж) не будет нищих,т.к. на еду им вполне "хватает". Остается одна проблема, семьи где есть дети, но думаю наши слуги что нибудь для нас придумают, ведь в стране не может быть нищих. Конечно при сравнивании МРОТ с прожиточным многим сократят социальную помощь. Чудес не бывает, никто о нас реально заботиться не будет.
Да, да. А вы всё и все продолжайте голосовать за "Пут...на"! И будет жить отлично с каждым годом веселей ему и его окружению. А вы работайте и у нас всё будет.!!!
Ну надо еще ввести налог на бедных.. Бедным быть станет невыгодно, и все вразу станут богатыми....
Интересно..а они пробовали прожить на 10000...и где цены снизились...на одежду растут...оплата коммунальных платежей выросла в Алт.крае на 15%,и снова повысили... и тд.
Есть же ещё люди, возмущающиеся наглому и циничному вранью официальных властей?
Вообще оборзели!!!! Прожиточный минимум раза в 3 занизили!!! И, конечно, теперь и пособия не получить и никакие субсидии. Моя мама пенсионер получает 13 тыс - денег вообще нет, даже на еду: остается есть картошку, макароны и каши без мяса и прочих добавок. Вес на такой пище растет, как на дрожжах. Дрова стоят очень дорого, на зиму тыс 13-15 нужно. Ещё уголь и прочие платежи за свет, газ, телефон. Раз в год земельный налог. Ещё куча лекарств тыс на 3!!! А почему а прожиточный минимум не входят ни лекарства, ни одежда-обувь ( В страшных сибирских морозах живем, не в Африке же)? Про отдых и развлечения я молчу - это сидеть у печи и смотреть телевизор. Вот отдых наших нищих пенсионеров! А самое главное, у тех, кто работает, ситуация не намного лучше!!! Вот вам и обещания ПППУУУ!!!
Выполняется поручение президента: МРОТ доводят до прожиточного минимума.....
Заодно решается проблема продолжительности жизни в России! Долго ли можно протянуть на такой прожиточный минимум, ПФР опять таки выгодно: меньше станет пенсионеров! Одни плюсы!!!
Детей перестанут рожать: тут дай бог самому не умереть с голоду! Какие дети!!! На выплате детских сэкономим!!Только кто в дальнейшем работать будет в стране?
В соседней теме говорят об очередном повышении тарифов на электроэнергию. И тут же пишут, что жить дешевле. Где логика, дяденьки?
для пУ отдельный котел в аду стоит, дожидается