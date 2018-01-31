Глава правительства Дмитрий Медведев наградил почетными грамотами членов Совета Федерации за активное участие в разработке законопроектов.

К награде представлены сенатор от Ингушетии, замглавы Комитета Совфеда по обороне Мухарбек Дидигов, сенатор от Москвы, глава Комитета по науке Зинаида Драгункина, сенатор от Тюменской области, первый зампред Комитета по федеративному устройству Степан Киричук.

Кроме того, Медведев распорядился объявить благодарность правительства члену Комитета палаты по бюджету Наталии Дементьевой, замглавы Комитета по науке Виктору Крессу, члену Комитета по обороне Таймуразу Мамсурову, зампредседателя Комитета по международным делам Зияду Сабсаби и члену международного Комитета Сергею Цекову.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.