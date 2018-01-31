Министерство транспорта может запретить высаживать безбилетников из автобусов, если на улице мороз. Соответствующий законопроект ведомство направило на согласование в правительство, пишет газета "Известия".

"Проект предполагает недопустимость высадки не только детей, но и любых пассажиров без билета", — отметили в министерстве.

Поправки предлагается внести в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. По действующему законодательству лицо, отказывающееся оплатить штраф за проезд без билета, высаживается из транспорта.

Законопроектом предлагается внести оговорку, что высадка возможна "за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние".

Кроме того, инициатива предусматривает введение порядка судебного взыскания штрафа за неоплаченный проезд.