Первый заместитель председателя Комитета палаты по бюджету и налогам Ирина Гусева внесла на рассмотрение Госдумы поправку в Уголовный кодекс, согласно которой для лиц, обвиненных в совершении преступлений с коррупционной составляющей, следует предусмотреть наказание, не связанное с реальным лишением свободы, пишет "Парламентская газета".

В пояснительной записке к документу указано, что арест или ограничение и лишение свободы могут быть заменены для упомянутой категории лиц принудительными работами.

Данная мера, по мнению Гусевой, может способствовать уменьшению количества осужденных и поможет "восстановлению социальной справедливости".

Другим возможным положительным эффектом в случае принятия законопроекта Гусева назвала экономию бюджетных средств, поскольку в настоящее время расходы на содержание под стражей одного заключенного составляют 363,4 тыс. рублей в год.

"В случае принятия законопроекта высвобождаемые средства могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", — отметила Гусева.