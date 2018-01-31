Среда, 31 Январь, 10:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,29
€ 69,54
580450
-18°
Обь
315см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Выборы президента - 2018Мусорная реформа
Задай вопрос гендиректору БГЭС
Новости

Наказывать коррупционеров предлагают исключительно принудительными работами

, ИА "Амител"
Это может способствовать уменьшению количества осужденных, считает автор инициативы

Фото: oshkole.ru

Первый заместитель председателя Комитета палаты по бюджету и налогам Ирина Гусева внесла на рассмотрение Госдумы поправку в Уголовный кодекс, согласно которой для лиц, обвиненных в совершении преступлений с коррупционной составляющей, следует предусмотреть наказание, не связанное с реальным лишением свободы, пишет "Парламентская газета".

В пояснительной записке к документу указано, что арест или ограничение и лишение свободы могут быть заменены для упомянутой категории лиц принудительными работами.

Данная мера, по мнению Гусевой, может способствовать уменьшению количества осужденных и поможет "восстановлению социальной справедливости".

Другим возможным положительным эффектом в случае принятия законопроекта Гусева назвала экономию бюджетных средств, поскольку в настоящее время расходы на содержание под стражей одного заключенного составляют 363,4 тыс. рублей в год.

"В случае принятия законопроекта высвобождаемые средства могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", — отметила Гусева.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

31.01.2018 07:42
многодетный

"В случае принятия законопроекта высвобождаемые средства могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", — отметила Гусева.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От такой наглости я вообще балдею. Коррупционерам реальные сроки давать надо, они должны отвечать по закону.... Сказал по закону, а законы у нас делаются такие, что корупционеры просто заплатят штраф и отработают, а голодный , который украл на пожрать будет сидеть, и кто не доволен всей этой ситуацией тоже скоро будет сидеть. Прикольно.

0  0
31.01.2018 07:55
месный

всего лишь принудительные работы, да ещё по специальности поди. Тогда уж просто пальчиком погразить и щёки надуть.

0  0
31.01.2018 08:00
- гость -

Как красиво преподнесли!

0  0
31.01.2018 08:04
- гость -

Ещё можно издать Закон, позволяющий вместо Них садить Их кухарку,или садовника там,ну или хотя бы личного шофера?

0  0
31.01.2018 08:06
- гость -

Какие у нас Гусевы есть, только совести у ней нет.

0  0
31.01.2018 08:10
- гость -

пусть будет принудиловка. но с двумя условиями. 1. это работы на свежем воздухе с лопатой и метлой. 2. в жилетке с крупной надписью "коррупционер"

0  0
31.01.2018 08:13
- гость -

Надо таких едимороссов на кол сажать, на деревянный.
Куда столько денег на содержание тратится? Пили бабло называется. В алтайском рае люди на свободе столько не зарабатывают. Ура Великому Вождю!

0  0
31.01.2018 08:13
- гость -

расстрелом их наказывать надо

0  0
31.01.2018 08:15
Сталинский Сокол

Да! Единая Россия совсем ополоумела от своих новшеств. Полнейший-Дурдом!!!

0  0
31.01.2018 08:32
- гость -

Группировка ЕР(запрещена в России)- когда такое будет?

0  0
31.01.2018 08:34
- гость -

Данная мера, ... поможет "восстановлению социальной справедливости".
----------------

Это верно. Народ быстрее взбунтуется и всех вас единороссов без разбора на тот свет отправит.

0  0
31.01.2018 08:38
- гость -


31.01.2018 08:34
- гость -

снова про какой то мифический бунтующий народ пишите.. кто будет бунтовать если толпа народу даже на выборы не ходит? не пошедшие что ли бунтовщики? они же первые зассикотят что-то сделать.

0  0
31.01.2018 08:42
- гость -

08:38, ну вот я, к примеру, в цирк под названием "выборы" не хожу, но в бунте бы поучаствовал с удовольствием.

0  0
31.01.2018 08:46
Filin

Социальная справедливость восстановится, когда будет полная конфискация имущества, а принудработы будут проходить на руднике с минимальной оплатой труда, пока не возместит ущерб, причем проживание и оплату осужденный должен оплачивать сам

0  0
31.01.2018 08:47
- гость -


31.01.2018 08:42
- гость -


и кто организовывать должен? народ?

0  0
31.01.2018 08:49
- гость -

Господи дай ума тем, кто их выбирает???

0  0
31.01.2018 08:50
гость

гости 8:32 и 8:42
Согласен полностью, только плюс как раньше отрубать руки и по миру пускать, а если идти не хотят, то на кол показательно сажать, а потом по столбам развешивать у стен древнего кремля вождю нашему на показ. Чтоб другим не повадно было.

0  0
31.01.2018 08:51
8:47

Армия,и Военный Трибунал! А народ на подхвате.

0  0
31.01.2018 08:52
- гость -

Армия,и Военный Трибунал!


их и так не плохо кормят

0  0
31.01.2018 08:57
- гость -

31.01.2018 08:04
- гость -
Ещё можно издать Закон, позволяющий вместо Них садить Их кухарку,или садовника там,ну или хотя бы личного шофера?-----------------Новое, это хорошо забытое старое. Так в Истории уже было, секли когда-то слуг на конюшне в назидание хозяевам.

0  0
31.01.2018 09:00
- гость -

и кто организовывать должен? народ?
-------------

Это спонтанно случится.

0  0
31.01.2018 09:06
- гость -

Чего возбудились-то? Мадам предлагает отличный законопроект,его нужно лишь слегка подкорректировать и вуаля. ГУЛАГ это очень хорошее средство от коррупции, к тому же нынешнее развитие средств связи позволяет организовать онлайн трансляцию с мест трудотерапии круглосуточно. Есть стойкое предчувствие что именно этим и закончится нынешняя воровская вакханалия!

0  0
31.01.2018 09:22
- гость -

Это спонтанно случится.

маловероятно. не припомню ни одной революции/переворота, чтобы без внешнего воздействия обошлась. случаи переворотов и последующей диктатуры в расчет не беру.)

0  0
31.01.2018 09:27
- гость -

О каком ужесточении наказания для коррупционеров вы говорите? Они никогда такое не примут! Ни в первом, ни во втором, ни в третьем чтении. Самим себе ужесточать наказание? Только послабление! Лучше вообще общественное порицание!

0  0
31.01.2018 09:38
- гость -

Это фэйк? если фэйк, то сми надо наказывать.

0  0
31.01.2018 10:40
guest365

31.01.2018 09:38. Учредители "парламентской газеты" - государственная дума и совет федерации, так что навряд ли там фейки печатают

0  0
31.01.2018 10:40
Гость

Хотелось бы уточнить,что с коррупционерами в нашем онко??Так громко и активно писали в декабре,а в январе уже тишина.Кто отстранен от должностей,что с теми кто давал???Это обнародуйте и может другие задумаются!!!На примере соседей.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:32
Журналисты Сванидзе и Шевченко подрались в эфире из-за спора о Сталине 2
10:28
Виновника смертельной аварии на BMW X5 в Барнауле могут вернуть за решетку 3
10:14
Девочка и мужчина пострадали при массовом ДТП в Барнауле 1
10:03
Две алтайские пенсионерки-родственницы погибли при пожаре в частном доме 0
09:50
СК: жительница Барнаула зарезала бывшего сожителя и сама вызвала "скорую" 3
09:37
Реконструкцию системы оповещения населения провели в Чарышском районе 2
09:31
Губернатор Карлин написал о проблеме ТБО для бизнеса в Алтайском крае 5
09:25
Бывший участковый полиции в Барнауле идет под суд за закладки наркотиков 7
09:12
Женщину без признаков жизни обнаружили на трамвайных путях в Барнауле 0
09:06
Чем Coca-Cola отличается от Pepsi 16
09:00
Онлайн-конференция: задай вопрос директору Горэлектросети
Прием вопросов продлится с 9-00 до 12-00
09:00
Специалистов приглашают на выставку Aquatherm Novosibirsk 2018 1
08:50
Где купить электросчетчик со скидкой 0
08:37
Новый Kia Rio возможно приобрести по цене 2017 года в "Барнаул-Моторс" 0
08:30
Граффити и винтаж: 5 основных трендов в интерьере-2018 0
08:25
Подарочный сертификат: как его обменять на деньги или вернуть по нему товар 1
08:13
Самые дорогие ювелирные украшения мира: анимация от Amic.ru 2
08:04
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 7
08:00
Похимичим: научное шоу профессора Николя пройдет в "Как-так?" 4 февраля 0
07:50
Уникальный завод работает на Алтае 0
07:34
Электронная запись в первый класс: пошаговая инструкция 0
07:22
Даешь "Вояж": в Барнауле впервые выступит группа "Ленинград" 13
07:15
Ежемесячная денежная выплата: размер, кому положена и как оформить 2
07:03
Усадьбу с искусственным озером продают под Барнаулом за 20 млн рублей 7
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 31 января 0
06:32
Мурчащее вдохновение: великие писатели и их коты 0
06:23
Пророк или мистификатор: кем на самом деле была ясновидящая Ванга 2
06:14
Морозную и солнечную погоду обещают в Алтайском крае 31 января 0
06:01
От смешного до страшного: что рассказывают читатели Amic.ru о такси 1
05:15
Прожиточный минимум продолжают снижать, подготавливая к уравниванию с МРОТ 9
04:25
Наказывать коррупционеров предлагают исключительно принудительными работами 27
03:56
Минтранс может запретить высаживать безбилетников в мороз 0
02:33
Медведев наградил сенаторов за активную разработку законопроектов 1
01:08
Охотник получил 22 года за съемку на видео, как собаки разрывают животных 7
00:43
Ученые назвали самые опасные продукты питания 1
23:51
Скворцова рассказала об "очень существенном снижении" смертности в России 9
23:42
Паспорт и водительские права может заменить пластиковая карта 1
23:29
Медведев установил новый коэффициент индексации пособий ряду льготников 0
22:38
Петербурженка угнала машину, чтобы не ехать домой на метро 0
22:12
Пьяный мужчина пытался покормить верблюда, но был затоптан насмерть 0
22:04
Мужчина получил год за казнь кота через стирку в стиральной машине 4
21:31
Конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане 6
21:26
Коммунисты предложили исключить термин "образовательные услуги" 3
21:05
Пьяным россиянам смогут отказать в продаже алкоголя 2
20:29
Скворцова: в России впервые за 20 лет снизился дефицит врачей 3
20:11
Песков назвал беспрецедентной публикацию "кремлевского доклада" 5
20:03
Старейший мужчина на Земле скончался в Испании 0
19:48
Путин видит проблемы в анонимности интернета 4
19:24
Путин: за фигурантов "кремлевского доклада" в ответе все 146 млн россиян 15
19:08
Коротко о главном: рекорды января, прогноз на февраль и паллиативная помощь
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 января

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.