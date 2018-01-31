Первый заместитель председателя Комитета палаты по бюджету и налогам Ирина Гусева внесла на рассмотрение Госдумы поправку в Уголовный кодекс, согласно которой для лиц, обвиненных в совершении преступлений с коррупционной составляющей, следует предусмотреть наказание, не связанное с реальным лишением свободы, пишет "Парламентская газета".
В пояснительной записке к документу указано, что арест или ограничение и лишение свободы могут быть заменены для упомянутой категории лиц принудительными работами.
Данная мера, по мнению Гусевой, может способствовать уменьшению количества осужденных и поможет "восстановлению социальной справедливости".
Другим возможным положительным эффектом в случае принятия законопроекта Гусева назвала экономию бюджетных средств, поскольку в настоящее время расходы на содержание под стражей одного заключенного составляют 363,4 тыс. рублей в год.
"В случае принятия законопроекта высвобождаемые средства могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", — отметила Гусева.
Комментарии
"В случае принятия законопроекта высвобождаемые средства могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", — отметила Гусева.
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От такой наглости я вообще балдею. Коррупционерам реальные сроки давать надо, они должны отвечать по закону.... Сказал по закону, а законы у нас делаются такие, что корупционеры просто заплатят штраф и отработают, а голодный , который украл на пожрать будет сидеть, и кто не доволен всей этой ситуацией тоже скоро будет сидеть. Прикольно.
всего лишь принудительные работы, да ещё по специальности поди. Тогда уж просто пальчиком погразить и щёки надуть.
Как красиво преподнесли!
Ещё можно издать Закон, позволяющий вместо Них садить Их кухарку,или садовника там,ну или хотя бы личного шофера?
Какие у нас Гусевы есть, только совести у ней нет.
пусть будет принудиловка. но с двумя условиями. 1. это работы на свежем воздухе с лопатой и метлой. 2. в жилетке с крупной надписью "коррупционер"
Надо таких едимороссов на кол сажать, на деревянный.
Куда столько денег на содержание тратится? Пили бабло называется. В алтайском рае люди на свободе столько не зарабатывают. Ура Великому Вождю!
расстрелом их наказывать надо
Да! Единая Россия совсем ополоумела от своих новшеств. Полнейший-Дурдом!!!
Группировка ЕР(запрещена в России)- когда такое будет?
Данная мера, ... поможет "восстановлению социальной справедливости".
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Это верно. Народ быстрее взбунтуется и всех вас единороссов без разбора на тот свет отправит.
31.01.2018 08:34
- гость -
снова про какой то мифический бунтующий народ пишите.. кто будет бунтовать если толпа народу даже на выборы не ходит? не пошедшие что ли бунтовщики? они же первые зассикотят что-то сделать.
08:38, ну вот я, к примеру, в цирк под названием "выборы" не хожу, но в бунте бы поучаствовал с удовольствием.
Социальная справедливость восстановится, когда будет полная конфискация имущества, а принудработы будут проходить на руднике с минимальной оплатой труда, пока не возместит ущерб, причем проживание и оплату осужденный должен оплачивать сам
31.01.2018 08:42
- гость -
и кто организовывать должен? народ?
Господи дай ума тем, кто их выбирает???
гости 8:32 и 8:42
Согласен полностью, только плюс как раньше отрубать руки и по миру пускать, а если идти не хотят, то на кол показательно сажать, а потом по столбам развешивать у стен древнего кремля вождю нашему на показ. Чтоб другим не повадно было.
Армия,и Военный Трибунал! А народ на подхвате.
Армия,и Военный Трибунал!
их и так не плохо кормят
31.01.2018 08:04
- гость -
Ещё можно издать Закон, позволяющий вместо Них садить Их кухарку,или садовника там,ну или хотя бы личного шофера?-----------------Новое, это хорошо забытое старое. Так в Истории уже было, секли когда-то слуг на конюшне в назидание хозяевам.
и кто организовывать должен? народ?
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Это спонтанно случится.
Чего возбудились-то? Мадам предлагает отличный законопроект,его нужно лишь слегка подкорректировать и вуаля. ГУЛАГ это очень хорошее средство от коррупции, к тому же нынешнее развитие средств связи позволяет организовать онлайн трансляцию с мест трудотерапии круглосуточно. Есть стойкое предчувствие что именно этим и закончится нынешняя воровская вакханалия!
Это спонтанно случится.
маловероятно. не припомню ни одной революции/переворота, чтобы без внешнего воздействия обошлась. случаи переворотов и последующей диктатуры в расчет не беру.)
О каком ужесточении наказания для коррупционеров вы говорите? Они никогда такое не примут! Ни в первом, ни во втором, ни в третьем чтении. Самим себе ужесточать наказание? Только послабление! Лучше вообще общественное порицание!
Это фэйк? если фэйк, то сми надо наказывать.
31.01.2018 09:38. Учредители "парламентской газеты" - государственная дума и совет федерации, так что навряд ли там фейки печатают
Хотелось бы уточнить,что с коррупционерами в нашем онко??Так громко и активно писали в декабре,а в январе уже тишина.Кто отстранен от должностей,что с теми кто давал???Это обнародуйте и может другие задумаются!!!На примере соседей.