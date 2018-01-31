Фото: vk.com/barneos22

Человека без признаков жизни обнаружили утром в среду, 31 января, в нагорной части Барнаула на трамвайных путях.

О произошедшем сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Ост. "Санаторий "Барнаульский" в сторону центра. По словам очевидцев, на трамвайных путях лежит человек без признаков жизни", — отмечает автор заметки.

Также отмечается, что в данный момент ожидается приезд врачей скорой помощи.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что на место направлены сотрудники полиции. Согласно предварительным данным, инцидент не связан с ДТП.

Вероятно, что женщине внезапно стало плохо и она скончалась.

Также в Госавтоинспекции добавили, что, по информации ведомства, движение трамваев не блокировано.