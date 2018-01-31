Реконструкцию системы оповещения населения провели в Чарышском районе

Компания "Ростелеком" выполнила работы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) и расширению части комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) в Чарышском районе. Это уже второй этап модернизации системы оповещения. Первый этап был реализован в декабре 2016 года на территории Локтевского района.

Работы по поставке, установке и запуску оборудования и программного обеспечения проведены в рамках заключенного госконтракта с ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае". Проведенная реконструкция РАСЦО и КСЭОН направлена на своевременное доведение информации и сигналов оповещения до муниципальных органов власти, сил и средств гражданской обороны, жителей района при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в автоматическом режиме.

Сегодня в райцентре Чарыш на территории единой дежурно-диспетчерской службы размещен центр оповещения, включающий в себя пульт управления, многоканальную систему автоматического телефонного оповещения с возможностью рассылки СМС-сообщений и другое современное оборудование системы РАСЦО.

Кроме этого, в селе Чарыш установлены три пункта речевого оповещения. По одному пункту оповещения смонтировано в селах Алексеевка, Малый Бащелак, Красный партизан, Маяк, Березовка, Тулата. Два пункта оповещения размещены в селе Маралиха и три пункта — в самом отдаленном от райцентра горном селе Сентелек.

Каждый пункт речевого оповещения РАСЦО состоит из трех рупорных громкоговорителей, радиотрансляционного усилителя мощности и шкафа с телекоммуникационным оборудованием. Установленная система масштабируемая, позволяет расширять свои возможности по оповещению как через подключение новых модулей (видов оповещения), так и количественным наращиванием стационарного уже применяемого оконечного оборудования. С помощью современного ПО можно осуществлять мониторинг состояния оборудования, вести контроль за действиями персонала, проводить анализ процесса и результата проведенного оповещения.

"При выполнении работ особое внимание уделялось повышению "живучести" системы при воздействии на неё различных отрицательных факторов, в том числе и механического воздействия. Установленная система оповещения является высокотехнологичным продуктом. Современная, надежная техническая инфраструктура "Ростелекома" позволяет реализовать подобные проекты с высоким качеством. Мы гарантируем круглосуточную готовность каналов связи и бесперебойную работу. Мониторинг состояния технического оборудования и каналов передачи данных будет осуществляться в непрерывном 24/7 режиме", — сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.