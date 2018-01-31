Среда, 31 Январь, 10:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,29
€ 69,54
580450
-18°
Обь
315см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Выборы президента - 2018Мусорная реформа
Задай вопрос гендиректору БГЭС
Новости

Губернатор Карлин написал о проблеме ТБО для бизнеса в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Глава региона написал новый пост в своем блоге об утилизации отходов

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем новом посте написал о проблемах, которые возникают на пути к новым технологиям сбора, сортировки, переработки и утилизации отходов в Алтайском крае. По мнению главы региона, с точки зрения утилизации ТБО территория края — одна из самых сложных в России, считает автор. Огромные пространства, большая доля сельского населения создают трудности при сборе бытовых отходов.

"Кроме того, рентабельности бизнеса по утилизации ТБО препятствуют несанкционированные свалки. Если из 10 использованных пластиковых бутылок девять будут выброшены по оврагам, ямам и придорожным канавам и только одна пойдет на переработку — такой подход серьезный бизнес не заинтересует. Чем больше свалок, тем менее рентабелен бизнес на территории", — считает губернатор.

Глава региона отмечает, что Алтайский край малопривлекателен для инвестиций в сбор и утилизацию ТБО. Чем крупнее город, чем компактнее регион, тем выгоднее бизнес по сбору, сортировке и переработке мусора. С точки зрения утилизации ТБО наша территория – одна из самых сложных в России. Пространства огромные. Половина населения живет в сельской местности и в малых городах. 1598 населённых пунктов. 1598 пунктов бытовых отходов.

Александр Карлин обещает, что данная проблема на региональном уровне обязательно будет решена. Для этого проведут зонирование края по территориям, подберут нескольких операторов.

Третья серьезная проблема — необходимость сортировки мусора. Работу с населением в этой области автор называет длительным этапом формирования новой ментальности. Александр Карлин считает, что создание системы сортировки, переработки и утилизации отходов на Алтае — задача решаемая, если в этом будут участвовать власть, бизнес и граждане. В текущем году перед муниципалитетами поставлена цель ликвидировать все стихийные свалки.

"Как видим, создание системы сортировки, переработки и утилизации отходов на Алтае – задача масштабная и трудоемкая. Но решаемая, если взяться за нее вместе, сообща: краевой и муниципальной власти, бизнесу, гражданам. Цель на текущий год — ликвидация всех несанкционированных свалок. Муниципальные затраты на ликвидацию не так высоки, как кажется поначалу. Есть известное выражение: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому для начала давайте прекратим мусорить. Начнем содержать в чистоте свое жизненное пространство. Уважать себя и окружающих", — написал в своем блоге губернатор.

Читайте также в сюжете: Мусорная реформа
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

31.01.2018 09:38
- гость -

большая доля сельского населения создают трудности при сборе бытовых отходов
----------------

Да..., не повезло Александру Богдановичу с населением.

0  0
31.01.2018 09:55
- гость -

Не ТБО, а ТКО! Губернатор то должен это знать!

0  0
31.01.2018 10:00
- гость -

Хороший блог у губернатора! Только без обратной связи. Зачем губернатору знать мнение населения руководимого им субъекта федерации?

0  0
31.01.2018 10:07
Гость

В первую очередь выкидывают мусор от того,что въезд на полигон дорогой.

0  0
31.01.2018 10:36
- гость -

31.01.2018 09:38
- гость -
Да..., не повезло Александру Богдановичу с населением.
-------------------------------------------
Свиньи по большей части патамушта.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:32
Журналисты Сванидзе и Шевченко подрались в эфире из-за спора о Сталине 2
10:28
Виновника смертельной аварии на BMW X5 в Барнауле могут вернуть за решетку 3
10:14
Девочка и мужчина пострадали при массовом ДТП в Барнауле 1
10:03
Две алтайские пенсионерки-родственницы погибли при пожаре в частном доме 0
09:50
СК: жительница Барнаула зарезала бывшего сожителя и сама вызвала "скорую" 3
09:37
Реконструкцию системы оповещения населения провели в Чарышском районе 2
09:31
Губернатор Карлин написал о проблеме ТБО для бизнеса в Алтайском крае 5
09:25
Бывший участковый полиции в Барнауле идет под суд за закладки наркотиков 7
09:12
Женщину без признаков жизни обнаружили на трамвайных путях в Барнауле 0
09:06
Чем Coca-Cola отличается от Pepsi 16
09:00
Онлайн-конференция: задай вопрос директору Горэлектросети
Прием вопросов продлится с 9-00 до 12-00
09:00
Специалистов приглашают на выставку Aquatherm Novosibirsk 2018 1
08:50
Где купить электросчетчик со скидкой 0
08:37
Новый Kia Rio возможно приобрести по цене 2017 года в "Барнаул-Моторс" 0
08:30
Граффити и винтаж: 5 основных трендов в интерьере-2018 0
08:25
Подарочный сертификат: как его обменять на деньги или вернуть по нему товар 1
08:13
Самые дорогие ювелирные украшения мира: анимация от Amic.ru 2
08:04
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 7
08:00
Похимичим: научное шоу профессора Николя пройдет в "Как-так?" 4 февраля 0
07:50
Уникальный завод работает на Алтае 0
07:34
Электронная запись в первый класс: пошаговая инструкция 0
07:22
Даешь "Вояж": в Барнауле впервые выступит группа "Ленинград" 13
07:15
Ежемесячная денежная выплата: размер, кому положена и как оформить 2
07:03
Усадьбу с искусственным озером продают под Барнаулом за 20 млн рублей 7
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 31 января 0
06:32
Мурчащее вдохновение: великие писатели и их коты 0
06:23
Пророк или мистификатор: кем на самом деле была ясновидящая Ванга 2
06:14
Морозную и солнечную погоду обещают в Алтайском крае 31 января 0
06:01
От смешного до страшного: что рассказывают читатели Amic.ru о такси 1
05:15
Прожиточный минимум продолжают снижать, подготавливая к уравниванию с МРОТ 9
04:25
Наказывать коррупционеров предлагают исключительно принудительными работами 27
03:56
Минтранс может запретить высаживать безбилетников в мороз 0
02:33
Медведев наградил сенаторов за активную разработку законопроектов 1
01:08
Охотник получил 22 года за съемку на видео, как собаки разрывают животных 7
00:43
Ученые назвали самые опасные продукты питания 1
23:51
Скворцова рассказала об "очень существенном снижении" смертности в России 9
23:42
Паспорт и водительские права может заменить пластиковая карта 1
23:29
Медведев установил новый коэффициент индексации пособий ряду льготников 0
22:38
Петербурженка угнала машину, чтобы не ехать домой на метро 0
22:12
Пьяный мужчина пытался покормить верблюда, но был затоптан насмерть 0
22:04
Мужчина получил год за казнь кота через стирку в стиральной машине 4
21:31
Конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане 6
21:26
Коммунисты предложили исключить термин "образовательные услуги" 3
21:05
Пьяным россиянам смогут отказать в продаже алкоголя 2
20:29
Скворцова: в России впервые за 20 лет снизился дефицит врачей 3
20:11
Песков назвал беспрецедентной публикацию "кремлевского доклада" 5
20:03
Старейший мужчина на Земле скончался в Испании 0
19:48
Путин видит проблемы в анонимности интернета 4
19:24
Путин: за фигурантов "кремлевского доклада" в ответе все 146 млн россиян 15
19:08
Коротко о главном: рекорды января, прогноз на февраль и паллиативная помощь
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 января

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.