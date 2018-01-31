Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем новом посте написал о проблемах, которые возникают на пути к новым технологиям сбора, сортировки, переработки и утилизации отходов в Алтайском крае. По мнению главы региона, с точки зрения утилизации ТБО территория края — одна из самых сложных в России, считает автор. Огромные пространства, большая доля сельского населения создают трудности при сборе бытовых отходов.

"Кроме того, рентабельности бизнеса по утилизации ТБО препятствуют несанкционированные свалки. Если из 10 использованных пластиковых бутылок девять будут выброшены по оврагам, ямам и придорожным канавам и только одна пойдет на переработку — такой подход серьезный бизнес не заинтересует. Чем больше свалок, тем менее рентабелен бизнес на территории", — считает губернатор.

Глава региона отмечает, что Алтайский край малопривлекателен для инвестиций в сбор и утилизацию ТБО. Чем крупнее город, чем компактнее регион, тем выгоднее бизнес по сбору, сортировке и переработке мусора. С точки зрения утилизации ТБО наша территория – одна из самых сложных в России. Пространства огромные. Половина населения живет в сельской местности и в малых городах. 1598 населённых пунктов. 1598 пунктов бытовых отходов.

Александр Карлин обещает, что данная проблема на региональном уровне обязательно будет решена. Для этого проведут зонирование края по территориям, подберут нескольких операторов.

Третья серьезная проблема — необходимость сортировки мусора. Работу с населением в этой области автор называет длительным этапом формирования новой ментальности. Александр Карлин считает, что создание системы сортировки, переработки и утилизации отходов на Алтае — задача решаемая, если в этом будут участвовать власть, бизнес и граждане. В текущем году перед муниципалитетами поставлена цель ликвидировать все стихийные свалки.

"Как видим, создание системы сортировки, переработки и утилизации отходов на Алтае – задача масштабная и трудоемкая. Но решаемая, если взяться за нее вместе, сообща: краевой и муниципальной власти, бизнесу, гражданам. Цель на текущий год — ликвидация всех несанкционированных свалок. Муниципальные затраты на ликвидацию не так высоки, как кажется поначалу. Есть известное выражение: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому для начала давайте прекратим мусорить. Начнем содержать в чистоте свое жизненное пространство. Уважать себя и окружающих", — написал в своем блоге губернатор.