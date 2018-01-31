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Бывший участковый полиции в Барнауле идет под суд по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в настоящий момент расследование уголовного дела в отношении него окончено. Материалы направлены в суд.

Как установили правоохранители, 12 ноября прошлого года в Ленинском районе краевой столицы полицейский с целью хранения и дальнейшего сбыта произвел не менее 16 закладок с синтетическим наркотиком.

"Кроме того, в ходе личного досмотра, проведенного сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю, у него также было обнаружено незаконно хранимое с целью дальнейшего сбыта наркотическое вещество в крупном размере", — добавляют в СКР.

У обвиняемого было изъято около 8 граммов наркотика.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, полицейский уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.