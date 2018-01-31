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Бывший участковый полиции в Барнауле идет под суд по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в настоящий момент расследование уголовного дела в отношении него окончено. Материалы направлены в суд.
Как установили правоохранители, 12 ноября прошлого года в Ленинском районе краевой столицы полицейский с целью хранения и дальнейшего сбыта произвел не менее 16 закладок с синтетическим наркотиком.
"Кроме того, в ходе личного досмотра, проведенного сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю, у него также было обнаружено незаконно хранимое с целью дальнейшего сбыта наркотическое вещество в крупном размере", — добавляют в СКР.
У обвиняемого было изъято около 8 граммов наркотика.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, полицейский уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Комментарии
Не хватало денег, пошел в бизнес, правда, не совсем легальный.
Выяснять где он взял наркотики разумеется не стали?
31.01.2018 09:45
- гость -
У не установленных лиц, безконтактным способом
31.01.2018 09:45
- гость -
В такой же закладке,но побольше.
Садят их там, увольняют но дураков в системе МВД все равно много
31.01.2018 10:00
- гость - Когда его поймали тут один из бывших вообще заявил, что он его не оправдывает,но и не осуждает.... Их там половину лечить на Луговой надо.
Дык дураков в России завсегда с избытком.