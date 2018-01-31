Фото: anticollectorburo.ru

Скамья подсудимых ждет 45-летнюю жительницу Барнаула, которую обвиняют в убийстве своего бывшего сожителя, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Преступление было совершено 18 ноября прошлого года. Установлено, что между находящимися в состоянии алкогольного опьянения хозяином квартиры и его бывшей сожительницей, пришедшей в гости, произошла ссора.

"В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений женщина нанесла мужчине множественные ножевые ранения, в том числе в жизненно важные органы. Осознав содеянное, обвиняемая вызвала бригаду скорой помощи, однако приехавшие на вызов медицинские работники констатировали смерть потерпевшего", — уточняют в СКР.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.