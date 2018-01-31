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Две жительницы села Екатерининского Третьяковского района погибли в результате пожара, который произошел 29 января в 16.30 в частном доме. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю, при тушении пожара было обнаружено тело 84-летней хозяйки дома. Ее 79-летняя родственница, пришедшая в гости, была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась.

"По данному факту Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, пожар произошёл вследствие неисправности электропроводки, которая в жилом помещении не менялась долгое время. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.