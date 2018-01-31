Фото: vk.com/barneos22

Массовая авария с участием маршрутного автобуса и трех автомобилей произошла вечером 30 января в нагорной части Барнаула — в результате ДТП пострадали мужчина 1986 года рождения и девочка 2012 года рождения.

По информации городской ГИБДД, инцидент произошел около 19:30 на улице Аванесова в районе дома № 169.

Согласно предварительным данным, девушка 1996 года рождения, управляя автомобилем Mazda Demio, допустила столкновение с попутной машиной Toyota Corolla Spacio, за рулем которой находился мужчина 1977 года рождения.

В результате произошедшего столкновения Toyota врезалась во встречный автомобиль Nissan Bluebird под управлением мужчины 1986 года рождения. Также произошло столкновение с автобусом "ЛиАЗ" маршрута № 109.

В итоге пострадали водитель Nissan и его пассажирка – девочка 2012 года рождения. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.