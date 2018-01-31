Фото: You-Tube
Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" в ходе передачи "Радиорубка", где они обсуждали роль Иосифа Сталина.
Как следует из записи эфира, Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий до начала Великой Отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченым демагогом".
После этого журналисты, публицисты вскочили со своих кресел и нанесли друг другу несколько ударов. Ведущая призывала мужчин успокоиться, но они никак не реагировали на это. В итоге разняли дерущихся сотрудники радиостанции.
После этого телеведущий Максим Шевченко заявил, что причиной его драки с коллегой и историком Николаем Сванидзе в прямом эфире радио "Комсомольская правда" стали разные подходы к трактовке истории страны.
"Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде". Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол", — приводит РИА "Новости" слова Максима Шевченко.
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов от лица СПЧ, членами которого являются Сванидзе и Шевченко, принес извинения за инцидент. "Очень прискорбно, что по действительно важному, принципиальному мировоззренческому вопросу, затрагивающему очень чувствительные струны человеческой души, члены совета не смогли договориться с помощью слов, а перешли на язык резких жестов", — сказал глава СПЧ.
Комментарии
КАКАЯ МЕРЗОСТЬ ЭТА СВАНИДЗЕ. ЛЬЕТ ГРЯЗЬ ПОСТОЯННО
КАК ТОЛЬКО ПОЛУЧИЛ ЛЮЛЕЙ ЗА СВОЙ ПОГАНЫЙ ЯЗЫК ТАК СРАЗУ КАК МОЖНО СТАРИКА ОБИЖАТЬ.. МЕРЗОСТЬ КОНЧЕННАЯ.
поддерживаю комментатора, Сванидзе редкая дрянь.
наконец то сванидзе люлей навешали. продажная тварь
Странный народ, им правил человек другой веры, другой национальности, с трудом говорящий по русски, уничтожавший не только своих врагов, но и их семьи и эти же люди боготворят его...
Теперь я понимаю почему на соловьевско-киселёвские шоу актеров приглашают.
Получил Сванидзе в грызло слегонца - а не умеешь драться, не лезь
Этого провокатора Шевченко нужно еще ногами по фейсу.
При Сталине каждый год люди ждали больших снижений цен на товары, строились новые заводы-гиганты, люди жили лучше и лучше. Какая была дружба, забота о стариках и детях. Да разве все опишешь. А сейчас что? Мораль ниже не то. что плинтуса, а еще глубже. Все бегут заграницу, а тут на нас деньги делают. А разве при этом режиме мало гибнет людей, цвет нации -молодежь, сколько от алкоголя, наркотиков и проч. В советское время хотелось ЖИТЬ, а сейчас зачастую другое желание, и Сталина нет
Да, уж - развел деда, спровоцировал на пощечину, а ответил кулаком...
31.01.2018 11:03
- гость -
не стоит распускать руки.
Парадокс - грузин Сванидзе не прощает осетину Сталину всех тех преступлений которые он совершил, в том числе против грузинского народа. А русский Шевченко прощает...
А какая недвижимость есть у этих двух "патриотов" за границей? Да и у соловьёвыхкиселёвых, других известных наших великих актёров? Все они просто артисты, деньги на народе зарабатывают, причём горааздо больше, чем любой человек из народа, а назначить им за съёмки в месяц по прожиточному минимуму, так через полгода они все гражданами других стран станут. Они и сейчас имеют многие двойное гражданство, шкуры они продажные.
Либералы в последнее время совсем чувство самосохранения потеряли. Считают, что могут оскорблять память Советских людей, народа-победителя...
на какой минуте видео?
г. Свиньижзе, давно должен был схлопотать по роже!!! Этим мерзким тварям, Чубайсам, Свиньидзе. Полякам что на передаче Время покажет-Томашу, давно нужно перекрыть кислород и укоротить язык. Браво-Шевченко!!! Брависимо!!!
Вот это замес. Пропишите им мазь от синяков.
Какой замес? В конце серии слегка задел левым боковым, от которого Сванидзе сел на коленку и задел пол рукой. Чистый нокдаун. Получил, конечно, заслужено, но мало. Надеюсь, ветер истории скоро сдует эту кучу мусора с могилы Великого Человека.
Какой нокдаун? Он просто назад пятился и упал. Ни одного акцентированного удара. Ладошками по плечам похлопал.
Постановка какая то. Сьемки на радио. Десять человек бросились разнимать.
Что то когда на эхо мужики с ножиками пришли никто их там не остановил.
> 31.01.2018 10:48
> - гость -
> Странный народ
Может, это не народ странный, а ты ещё пока по малолетству не понимаешь некоторых вещей?
При Сталине каждый год люди ждали больших снижений цен на товары
---
у меня бабушка на заводе работала
так их с завода не выпускали, пока они облигации гос займа не купят
народ обидрали, обдирают и будут обдирать как липку при любом гос.строе в РФ
Виноват Сванидзе и не потому, что он русофоб, а потому что он первый начал. Если бы первый начал Шевченко, виноват был бы он. Чтобы люди не мочили друг друга, они придумали право. Если человек выходит за право, его надо мочить на месте, чтобы это не стало примером, что за право можно выходить
А почему Сванидзе против Джугашвили? Может в Грузии кланы Сванидзе и Джугашвили враждуют?
31.01.2018 11:13
- гость -
Парадокс - грузин Сванидзе не прощает осетину Сталину всех тех преступлений которые он совершил, в том числе против грузинского народа. А русский Шевченко прощает...
Знаешь почему вы ненавидите Сталина? Да потому что Сванидзе, ты и другие либерально настроенные инфузории, сидели бы со своими языками засунутыми в одно место и хлопали в ладоши успехам страны, вы бы очень сильно и искренне любили свою Родину.....Вы бы не посмели ср34ать на страну, как вы это делаете сейчас....удивляет то что вы сейчас своим поганым рылом трекаете на Россию ежедневно всякую гадость...и опять вас что то не устраивает. Прикинь, ты до сих пор на свободе, что не так?...
31.01.2018 12:22
гость
Смотрите фильм Покаяние Т. Абуладзе...
31.01.2018 11:47
Евгений
Назовите эти вещи, если сможете...
31.01.2018 12:03
- гость -
При Сталине каждый год люди ждали больших снижений цен на товары
---
у меня бабушка на заводе работала
так их с завода не выпускали, пока они облигации гос займа не купят
народ обидрали, обдирают и будут обдирать как липку при любом гос.строе в РФ
Твоя бабушка лжет.....
А я вот весьма благодарен Николаю Карловичу Сванидзе, именно благодаря ему из антисталиниста я,(полагаю что не я один), стал убежденным Сталинистом. Спасибо Колюня!
Сталина на вас нет.
Сталинисты...
31.01.2018 12:23
- гость -
Прикинь, ты до сих пор на свободе, что не так?..
Плюсую. Думаете у нас либерализм? Ну хоть не либерастизм
Дело то не в Сталине. Во-многом, хотя конечно не во всем, он был большая сволочь. Дело в русофобии. И в переписывании истории. Ведь говорят реально в Японии можно услышать, что атомную бомбу на Японию сбросил СССР. Или США по приказу Сталина. Хорошо, хоть не по приказу Путина
и из-за чего столько эмоций? Сталин какой-то. Репрессии, победы. Возьмите собрание сочинений, почитайте наугад. Он там на каждой странице отрицает частную собственность, это для него главное. По этому критерию и судите Сталина. А победы и репрессии - дело вторичное. Поклонник Сталина? - отдай квартиру в муниципальную собственность.
31.01.2018 12:23
- гость -
удивляет то что вы сейчас своим поганым рылом трекаете на Россию ежедневно всякую гадость...и опять вас что то не устраивает.
Наверное не устраивает, что за это не садят. То ли дело раньше было... Садили даже тех, кто и не с поганым рылом...
Размечтался
А еще запомнилось как Сталин сказал на каком-то съезде: "Перестаньте заниматься мировой политикой и займитесь, наконец, хозяйствованием". А современные адепты сталинизма сначала: Великая Победа, Сильная Россия, а потом сразу же: Трамп, Трамп, Украина, Украина. Сталину бы не понравилось.
31.01.2018 12:52
- гость -
Поклонник Сталина
Я бы различал поклонников Сталина и тех, кто против переписывания истории. 90 % погибших за Родину могли Сталина и ненавидеть, это не значит, что они не герои. Одно дело, сделать фильм про диктатора, другое, обос34ать достижения страны. Надо отделять котлеты от мух
Парадокс - грузин Сванидзе не прощает осетину Сталину всех тех преступлений которые он совершил,... Парадокс в том, что Сванидзе - родственник Сталина по дедушке. Правильно ему по фэйсу прилетело, ибо привык безнаказанно болтать всякую чушь, как и всякий либералист
12:59, Ну дык мы видим как один про Сталина, а другой ему - "ты плюешь на могилы советских солдат."
У сталинистов в головах котлеты в перемешку с мухами. Некоторых даже ГУЛАГом не исправишь наверное.
Надо сказать честно, Сталин диктатор и убийца, да. Были при Сталине великие достижения, да. Отрицание любого из этих фактов, ложь. Вот и все
31.01.2018 13:20
- гость -
Ну дык мы и видим, что Сванидзе не столько про Сталина, сколько про то, чтобы обос34ать погибших веривших Сталину советских солдат
Ох,как я понимаю Шевченко!
13:24, иди бабушку свою потролль, недоразвитый.
31.01.2018 13:30
- гость -
Дык иди, либераст
31.01.2018 13:30
- гость -
Я с тобой по теме разговаривал. Ты че как баба то базарная? Бабе базарной когда по теме сказать нечего, она орет, сам дурак. Ты по теме то говори, на личности не переходи и тебя никто обзывать не станет.
31.01.2018 13:20
гость
Надо сказать честно, Сталин диктатор и убийца, да. Были при Сталине великие достижения, да. Отрицание любого из этих фактов, ложь. Вот и все
как преступления романовых спрятали за репрессиями Грозного, так и преступления кукурузника и ежово-ягодных спрятали за Сталиным. Не верю Хрущову, и его 20 съезду.
31.01.2018 13:54
- гость -
Не верю Хрущову, и его 20 съезду.
Не надо верить Хрущеву, надо верить фактам. Если Сталин был главой государства в котором был ГУЛАГ, то это делал он. Но это не значит, что Сталин не был великим человеком и не принес пользу стране. Такова правда, он убийца невинных и одновременно глава государства, у которого были выдающиеся достижения.
31.01.2018 13:17
Filin
не "по дедушке", а через первую жену Сталина, Екатерину Сванидзе.
13:49, тебя дураком никто не называл. Ты недоразвитый.
Вы что упали? с какой стати сванидзе грузином стал?
31.01.2018 14:08
- гость -
Так, тебе, тупой, про это и говорят, когда бабе базарной по теме сказать нечего, она орет, сам недоразвитый. Получается, ты тупая, базарная, либералистическая баба. Правильно?
31.01.2018 14:21
- гость -
А кто он, украинец? Как Саакашвили?
поделом получил люлей,как езыком чечать и помои лить так горазд.как огребся так сопли сразу распустил.
31.01.2018 12:22
гость
Смотрите фильм Покаяние Т.Абуладзе...
-да пошли вы со своим покаяниям, c начала 90х все голову посыпаете пеплом.
все каитесь ... за что было и чего не было.
надо было еще от пинать подлеца- брехуна сказителя захлёбывающегося в желчи...
а тем временем популярность фильма Смерть упыря набирает обороты, ждем в хорошем качестве, товарищ посмотрел в плохом, ржал весь фильм!!!
недалекий твой товарищ. ерню всякую в иннете смотрит.
такому и палец покажи пол дня будет закатываться.
у меня бабушка на заводе работала
так их с завода не выпускали, пока они облигации гос займа не купят
народ обидрали, обдирают и будут обдирать как липку при любом гос.строе в РФ
Твоя бабушка лжет.....
---
умерла она уже
она на нескольких барнаульских заводах работала, ей виднее, что было в 50-60 годы, чем гостю из комментариев
31.01.2018 15:19
-гость-
Вот и надо, чтобы фильм в инете смотрели товарищи, которые от него ржут. Я бы тоже поржал, но времени жалко, русофобскую чушь смотреть. Понятно же, что цель не упырь, а обос34ать страну
Максим молодец, залепил по морде подлецу. Мразь привыкла лить грязью все, что связано с нашей историей. Безнаказанные времена проходят. Сталин - это наша история. Марать её нельзя. Хотите разобраться - в архивы вам дорога. Будете рассказывать об ужасах репрессий - не трудитесь. Мой отец из семьи тех, кто знает это на своей судьбе. У него было право судить, но он никогда этого не делал. Хотите рассказать про голодомор, начните с волоедов. Сванидзе и еже с ним понимают только на доступном языке. Вот "аргумент" Максима он понял, надеюсь не только он.
гость 15:55
упырь и страна это разные вещи
Гость 15:58- вертухай?
31.01.2018 16:06
-гость- Сванидзе?
Голодомор-это когда специально не дают еды.С какой целью Сталину надо было это делать?сванидзе-пакостный врун.А тогда время было другое.И не сванидзам бекать о якобы "болезни" современников Сталина.
31.01.2018 13:17
Filin
не "по дедушке", а через первую жену Сталина, Екатерину Сванидзе.
Дык его дедушка и был в родстве с женой Сталина.
Кто такой Сванидзе обвиняющий Сталина?
Назван в честь деда — партийного деятеля ВКП(б) Николая Самсоновича Сванидзе, дальнего родственника первой жены Иосифа Сталина — Е. С. Сванидзе. Окончил исторический факультет МГУ (1977 год), специальность историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка. В 90-е годы резко сменил политическую ориентацию. Полагаете задарма? Кстати, историки изучая тексты Сванидзе указывают на большое количество фактологических ошибок и оценивают публикации как непрофессиональные и пропагандистские.
Гость 16:09, нет, Андрей Пиантковский, а вы вертухай?
31.01.2018 16:21
-гость- Даже фамилию не смог правильно написать. Что же Вы так Андрея Андреевича подставляете?
-гость- 16:10
Вы еще скажите, что Сталин не захватывал Прибалтику, Бессарабию, и не нападал на Финляндию в 1939 году, зачем уму это делать то!
Гость 16:24 я как раз его и не подставляю, он Пионтковский, а я Пиантковский, но то, что знаете А.А это уже неплохо, есть прогресс lol
31.01.2018 16:28
-гость-
Знать не значит уважать. Но идиотом его не считаю. А у Вас, одна буква и такая пропасть ....
Гость 16:39
ну пропасть между вертухаем и его упырем несоразмерно больше, но это должно вас больше радовать, чем огорчать lol
Самое интересное, что Сванидзе и Сталин родственники.... и хаять свою родню публично...не очень гуд....
-гость- 17:18
так то да, но гордиться убийцей и душегубом, даже если он родственник, еще более не гуд.
А мне Берия родственник. Но я же никого не убивал , надеюсь, и не случится.
31.01.2018 17:06
-гость- Тебе виднее. Сразу видно, что в теме. В сортах го*на тоже спец?
Гость 19:39
от вертухая всегда смердит, здесь не надо быть особым специалистом...только полная дезинфекция может вас помочь