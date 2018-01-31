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Журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" в ходе передачи "Радиорубка", где они обсуждали роль Иосифа Сталина.

Как следует из записи эфира, Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий до начала Великой Отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченым демагогом".

После этого журналисты, публицисты вскочили со своих кресел и нанесли друг другу несколько ударов. Ведущая призывала мужчин успокоиться, но они никак не реагировали на это. В итоге разняли дерущихся сотрудники радиостанции.

После этого телеведущий Максим Шевченко заявил, что причиной его драки с коллегой и историком Николаем Сванидзе в прямом эфире радио "Комсомольская правда" стали разные подходы к трактовке истории страны.

"Я никогда руки первый не распускаю. Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты подонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде". Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол", — приводит РИА "Новости" слова Максима Шевченко.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов от лица СПЧ, членами которого являются Сванидзе и Шевченко, принес извинения за инцидент. "Очень прискорбно, что по действительно важному, принципиальному мировоззренческому вопросу, затрагивающему очень чувствительные струны человеческой души, члены совета не смогли договориться с помощью слов, а перешли на язык резких жестов", — сказал глава СПЧ.