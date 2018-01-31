Фото: vk.com/barneos22
Водителя автомобиля BMW X5 Алексея Бикташева, признанного виновным в совершении смертельного ДТП в Барнауле, в котором погибли два человека, и освобожденного от наказания, могут вернуть в колонию.
Как сообщили порталу Amic.ru в региональной прокуратуре, надзорное ведомство обжаловало постановление Алтайского краевого суда, в соответствии с которым Алексей Бикташев был выпущен на свободу.
"Прокуратурой края внесено представление в президиум Алтайского краевого суда об отмене постановления апелляционной инстанции краевого суда, в соответствии с которым Бикташев А.С. освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью", — подчеркнули в правоохранительном ведомстве.
Как неоднократно информировал портал Amic.ru, изначально, в октябре прошлого года, Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Бикташева за совершение смертельного ДТП к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.
В ноябре прошлого года водитель BMW X5 ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, но Центральный районный суд краевой столицы отказал ему в этом.
Впрочем, 28 декабря прошлого года Алтайский краевой суд постановил выпустить Бикташева на свободу. В итоге он вышел из колонии еще до нового года.
Напомним, что резонансное смертельное ДТП произошло в апреле 2017-го в самом центре Барнаула, когда молодой человек в состоянии опьянения за рулем автомобиля BMW X5 на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на красный свет и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
В результате трагического инцидента погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина.
Комментарии
прокуратура за ум взялась?
31.01.2018 10:34
- гость -
прокуратура за ум взялась?
Наверное, скоро выборы?
Да никто его не вернет. Так и будут по кругу гонять - прокуратура отменяет, доследование, снова отпускают. И так пока не надоест. Отработанная схема.
Мне тоже кажется, что это реакция на общественное мнение и ужесточения никакого не будет... Душок политики присутствует везде.
Да расстреляйте его уже, надоел
кто-то же знает, где он тусуется.
устроить ему общественное порицание, чтоб он сам попросится туда, где его изолируют от общества
Сейчас он и в прокуратуру занесёт, на этом и претензии исчезнут.
Человек совершил преступление в состоянии опьянения.Почему снимают с него ответственность за преступление??Сколько у нас в крае онкобольных-второе место по Советскому союзу было!!!И что,теперь все они могут убивать других?Или именно у этого товарища *звезда во лбу горит*?Он совершил преступление,забрал жизнь у 2х людей,причинил боль,разрушил жизнь у близких этих людей и все это сойдет ему с рук?Пусть несет ответственность там,где все остальные это делают..Там есть больницы,которые прекрасно лечат..
прокуратура за ум взялась?
у прокуратуры позиция и не менялась
Не в тюрьму ему пора, а на тот свет, его там его ЖЕРТЫ ждут с апреля...
Ну и как назвать судей Алтайского краевого суда? Нельзя быть до такой степени наглыми.
Очень сомневаюсь, что Алексей ещё в РФ
Казалось бы, а причем здесь путен? Голосуйте за стабильность!
Купил справку, что у него онкология и может смело убивать всех подряд.
Редакция опять не различает понятия огромной и высокой скорости
Учитывая легкую "зачистку" в онкоцентре, парень не болеет...
Кто-нибудь разъясните кто его крышует. Вон Найдена закрыли несмотря на папу, какого же уровня здесь крыша?
.... а могут не вернуть
Бикташева отпустили по состоянию здоровья,Найдену суд учёл,в качестве смягчающего обстоятельства,справку о болезни(видели этого бычару воочио?).Судьи ответственности за неправомочные решения не несут,ссылаясь на своё "видение" сути дела.Суды являются частью властой системы,созданной действующим Гарантом,и никакие реформы не помогут.Только коренная перестройка судебной системы,которую должна будет провести новая,народно-патриотическая власть, может исправить систему правосудия.Все на выборы НОВОГО президента!
31.01.2018 12:14
- гость - Никто теперь его уже не "крышует" просто ДЕНЬГИ взяты на всех уровнях этой системы и их нужно отрабатывать...(оговоренный и обещанный результат должен наступить при любом раскладе) Возвращать то жалко ибо берешь чужие,а отдаешь свои.
Надеюсь, он и правда заболеет тем, что в справке ему нарисовали. И поскорее.
Родственники бейтесь до последнего чтобы посадить его. Действительно его крышуют , причём хорошо.
и чем больше гласности, тем дороже это все обойдется
Убийца должен сидеть в тюрьме, какие поселения!!!??? А тут вообще отпустили!!! Болен он видите-ли, блин! Судей рядом посадить, вместе с Бикташевым в одну камеру!!!
А помните, Никита Бочко сбивал насмерть девушку около бывшего кинотеатра "Пионер"? Чем там дело кончилось - отпущен досрочно?
А помните, Никита Бочко сбивал насмерть девушку около бывшего кинотеатра "Пионер"? Чем там дело кончилось - отпущен досрочно?
25 апреля 2014 г.
Виновному по делу о ДТП, в котором погибла жительница Барнаула Дария Юсупова, отказали в апелляции, — об этом ИА "Амител" сообщил отец — Фарит Юсупов.
По его словам, вчера, 24 апреля, в Алтайском краевом суде состоялась заседание коллегии по уголовным делам. На ней была рассмотрена апелляция на судебное решение, в соответствии с которым Никита Бочко не сможет выйти досрочно из колонии за совершенное деяние.
Можно как матерям малолетних детей - отсрочить исполнение приговора, у матерей до исполнения 14 лет ребёнку, а ему с момента выздоравления или ремиссии, а допустить до управления только после отбытия срока и срока ограничения 2 года 11 месяцев
31.01.2018 15:28
Кока-кольщик
старожилбольше 1000 сообщений А папу то Бочко выперли на пенсию из полиции или все разводы разводит ...