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Водителя автомобиля BMW X5 Алексея Бикташева, признанного виновным в совершении смертельного ДТП в Барнауле, в котором погибли два человека, и освобожденного от наказания, могут вернуть в колонию.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональной прокуратуре, надзорное ведомство обжаловало постановление Алтайского краевого суда, в соответствии с которым Алексей Бикташев был выпущен на свободу.

"Прокуратурой края внесено представление в президиум Алтайского краевого суда об отмене постановления апелляционной инстанции краевого суда, в соответствии с которым Бикташев А.С. освобожден от отбывания наказания в связи с болезнью", — подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

Как неоднократно информировал портал Amic.ru, изначально, в октябре прошлого года, Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Бикташева за совершение смертельного ДТП к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев.

В ноябре прошлого года водитель BMW X5 ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, но Центральный районный суд краевой столицы отказал ему в этом.

Впрочем, 28 декабря прошлого года Алтайский краевой суд постановил выпустить Бикташева на свободу. В итоге он вышел из колонии еще до нового года.

Напомним, что резонансное смертельное ДТП произошло в апреле 2017-го в самом центре Барнаула, когда молодой человек в состоянии опьянения за рулем автомобиля BMW X5 на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на красный свет и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате трагического инцидента погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина.